Фон дер Ляйен: Европа ответит на угрозу беспилотников

В среду Вильнюс практически замер почти на час и-за обнаружения беспилотников. Граждан призвали искать укрытия, политические лидеры страны были доставлены в убежище.

Аэропорт Вильнюса был закрыт, приостановил работу и общественный транспорт, передает euronews.com

Столь серьёзные меры были приняты впервые с начала войны.

С начала месяца воздушное пространство стран Балтии и Финляндии уже шесть раз нарушали реальные или предполагаемые беспилотники, что вызывает беспокойство у всех европейских стран.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «публичные угрозы России в адрес балтийских государств абсолютно неприемлемы. Россия и Беларусь несут прямую ответственность за действия беспилотников, ставящих под угрозу жизнь и безопасность людей на нашем восточном фланге. Европа ответит единством и силой».

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал эти инциденты «скоординированной провокацией».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что серия недавних происшествий с беспилотниками является следствием «безрассудного, незаконного, полномасштабного» вторжения России в Украину.

Часть беспилотников, улетевших в сторону Балтики, оказались украинскими: предположительно, они сбились с курса из-за электронного противодействия со стороны, или управление ими вовсе было перехвачено.

