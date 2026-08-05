Италия воспользуется бюджетной гибкостью ЕС для инвестиций в энергетику и оборону

Италия воспользуется дополнительной гибкостью, предоставленной Европейской комиссией, чтобы увеличить расходы на "зеленую" энергетику и оборону в течение ближайших трех лет.

Об этом заявил министр финансов страны Джанкарло Джорджетти во время выступления перед парламентом в среду, 5 августа, передает eurointegration.com.ua

Джорджетти заявил, что Рим планирует подать официальный запрос в Еврокомиссию до середины августа, в котором укажет инвестиции, которые должны быть профинансированы благодаря новым возможностям бюджетной политики.

По его словам, Италия будет просить разрешения увеличить расходы на 0,6% ВВП для инвестиций в "зеленую" энергетику и на 0,9% ВВП – для оборонных нужд.

Джорджетти отметил, что в дополнительное финансирование обороны будут входить как новые многолетние инвестиционные программы, так и перераспределение средств, уже предусмотренных действующим законодательством.

Ожидается, что итальянский парламент в среду одобрит подачу запроса в Европейскую комиссию.