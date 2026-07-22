22 Июля 2026, 21:28
4 891
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Италия будет взимать собственный сбор с небольших посылок в дополнение к пошлине ЕС
Италия вводит собственный сбор на небольшие посылки, который будет применяться в дополнение к аналогичной мере, действующей в масштабах ЕС.
Об этом заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти, передает eurointegration.com.ua
Итальянское правительство планирует с октября ввести налог в размере 2 евро на посылки с коммерческой стоимостью до 150 евро.
"Этот сбор будет добавлен к пошлине, введенной Регламентом ЕС", – отметил Джорджетти.
Как известно, с 1 июля в Европейском союзе вступила в силу пошлина в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро из третьих стран.
Эта мера направлена на сдерживание наплыва дешевых товаров, поступающих преимущественно из Китая.