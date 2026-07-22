Италия будет взимать собственный сбор с небольших посылок в дополнение к пошлине ЕС.

Италия вводит собственный сбор на небольшие посылки, который будет применяться в дополнение к аналогичной мере, действующей в масштабах ЕС.

Об этом заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти, передает eurointegration.com.ua

Итальянское правительство планирует с октября ввести налог в размере 2 евро на посылки с коммерческой стоимостью до 150 евро.

"Этот сбор будет добавлен к пошлине, введенной Регламентом ЕС", – отметил Джорджетти.

Как известно, с 1 июля в Европейском союзе вступила в силу пошлина в размере 3 евро на посылки стоимостью до 150 евро из третьих стран.

Эта мера направлена на сдерживание наплыва дешевых товаров, поступающих преимущественно из Китая.