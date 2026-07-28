Итальянец построил фальшивый амфитеатр и водил по нему экскурсии: его ждет тюремный срок.

В итальянской провинции Виченца в течение последних 20 лет можно было полюбоваться на так называемый Берикский морской амфитеатр, который местный житель Франко Малоссо обнаружил после массивного схода оползня в 2005 году.

Амфитеатр был построен примерно в IV-V веках нашей эры, и в свое время его посещал сам Юлий Цезарь, утверждалось в буклете с предложением экскурсий по историческому объекту. На этом и зарабатывал Малоссо, продавая туры для туристов по 40 евро. И они пользовались популярностью - Берикский морской амфитеатр даже попал в официальный туристический гид и приложение для мобильных, финансируемые ЕС.

Однако знающие историю люди могут обратить внимание на нестыковку: Цезарь жил почти на 400 лет раньше, чем был построен амфитеатр. Но эта ложь - лишь малая часть большой аферы: на самом деле амфитеатр построил сам Малоссо в начале 2000-х. После того, как у полиции закрались подозрения по поводу истинного происхождения "находки", были проанализированы спутниковые снимки и привлечены археологи. Оказалось, Малоссо сровнял с землей один из местных холмов и возвел там "античную" постройку из оштукатуренных блоков, стеклопластика и папье маше.

Разбирательства по этому делу велись с 2016 года, и теперь суд приговорил предпринимателя-афериста к 28 месяцам тюрьмы за незаконное строительство и подделку произведений искусства. Также мужчина должен выплатить штраф в размере 3000 евро. Впрочем, власти региона хотят получить от дельца гораздо большую компенсацию - 560 тысяч евро.