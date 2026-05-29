29 Мая 2026, 13:24
Задержки на границе с Румынией срывают экскурсии: туроператоры Молдовы бьют тревогу

Патронатная ассоциация индустрии туризма Молдовы (APIT) призвала власти республики срочно вмешаться в ситуацию на молдо-румынской границе. Организация требует упростить процедуру ее пересечения для туристических автобусов.

По данным ассоциации, длительные задержки на пунктах пропуска Леушены — Албица, Скуляны — Скуляны, Кагул — Оанча и Джурджулешты — Галац напрямую срывают туристические программы, организованные экскурсии и международные стыковочные рейсы, а также негативно влияют на качество услуг, предоставляемых путешественникам, пишет rupor.md

В связи с этим APIT направила официальное обращение в компетентные органы Молдовы с просьбой начать диалог с румынской стороной, в том числе с Пограничной полицией Румынии, чтобы совместно найти решения для сокращения времени ожидания на КПП.

«APIT требует не отступлений от законного пограничного контроля, а практических, предсказуемых и европейских решений для эффективного оформления организованных туристических групп при полном соблюдении норм безопасности. Организованный туризм нуждается в мобильности, предсказуемости и институциональном сотрудничестве», — подчеркивается в заявлении организации.

Представители туриндустрии предупреждают, что проблема может обостриться после запуска европейской системы въезда/выезда (Entry/Exit System — EES), которая предусматривает введение дополнительных цифровых процедур регистрации и проверки на внешней границе Шенгенской зоны.

Особую обеспокоенность у авторов обращения вызывают организованные группы детей и школьников. Они регулярно выезжают в Румынию на образовательные, культурные, спортивные или развлекательные экскурсии и вынуждены часами простаивать на таможне.

В APIT добавили, что открыты к диалогу с государственными структурами и готовы содействовать выработке конкретных мер в интересах граждан, путешественников и всей туристической отрасли Молдовы.

Источник
