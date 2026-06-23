theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
23 Июня 2026, 22:00
31
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Истец впервые в Британии выиграл суд с помощью ИИ

Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта.

Истец впервые в Британии выиграл суд с помощью ИИ.
Истец впервые в Британии выиграл суд с помощью ИИ.

ИИ-система самостоятельно провела всю досудебную подготовку для взыскания долга 7 тыс. фунтов стерлингов и обеспечила победу истицы в суде Лондона,  сообщает The Guardian.

Истец, внештатный HR-консультант Тамирес Камал Такидир заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за составление юридического письма и подачу иска. Технология компании была авторизована в апреле 2024 года регуляторным управлением по надзору за адвокатами для взыскания долгов до 10 тыс. фунтов стерлингов. ИИ-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания суда. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат.

Отмечается, что такая технология делает правосудие доступным для многих малых предприятий, которые раньше списывали долги из-за дороговизны судебных разбирательств.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте