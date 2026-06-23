Истец впервые в Британии выиграл суд с помощью ИИ.

Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта.

ИИ-система самостоятельно провела всю досудебную подготовку для взыскания долга 7 тыс. фунтов стерлингов и обеспечила победу истицы в суде Лондона, сообщает The Guardian.

Истец, внештатный HR-консультант Тамирес Камал Такидир заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за составление юридического письма и подачу иска. Технология компании была авторизована в апреле 2024 года регуляторным управлением по надзору за адвокатами для взыскания долгов до 10 тыс. фунтов стерлингов. ИИ-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания суда. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат.

Отмечается, что такая технология делает правосудие доступным для многих малых предприятий, которые раньше списывали долги из-за дороговизны судебных разбирательств.