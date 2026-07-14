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dw.com logodw
14 Июля 2026, 21:42
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Исследование: После 2029 года население ЕС пойдет на убыль

Рост численности населения Европейского союза продлится, как ожидается, еще несколько лет, а затем в течение нескольких десятилетий оно будет сокращаться.

Исследование: После 2029 года население ЕС пойдет на убыль.
Исследование: После 2029 года население ЕС пойдет на убыль.

К такому выводу пришли сотрудники Объединенного исследовательского центра (Joint Research Centre, JRC) Еврокомиссии, представившие доклад на тему демографических проблем ЕС во вторник, 14 июля, передает dw.com

По прогнозу ученых, население ЕС, составляющее на сегодняшний день 450,6 млн человек, достигнет в 2029 году пика в 453,3 млн, а затем к 2100 году сократится до 398,8 млн - то есть до показателей 1970-х годов.

При этом ожидается, что средняя продолжительность жизни, составлявшая в 2024 году 81,5 года, к 2100-му увеличится до 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Согласно этим расчетам, если сегодня люди в возрасте 65 лет и старше составляют около 20 процентов населения ЕС, то к 2050 году этот показатель достигнет трети.

По мнению ученых, некоторые последствия демографических изменений можно смягчить за счет иммиграции, однако это не может полностью решить проблемы стареющего общества.

В связи с этими прогнозами, еврокомиссар Дубравка Шуйца заявила о "серьезных вызовах" - таких как нехватка квалифицированных кадров, нагрузка на бюджет, а также на системы ухода и образования.

Источник
dw.com logodw
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