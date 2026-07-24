Испания объявила национальную чрезвычайную ситуацию из-за пожаров в Мадриде и Авиле.

Лесные пожары в Испании продолжают распространяться, подпитываемые ветром и высокой температурой. Несколько очагов чрезвычайной опасности вынудили эвакуировать людей и заставили правительство объявить общенациональный режим ЧС.

Лесные пожары затронули Мадрид и Авилу, откуда были эвакуированы около 11 500 человек. В автономном сообществе Мадрид свыше 10 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за трёх действующих очагов в районах Вилья-дель-Прадо, Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас и Альморокс, передает euronews.com

Огонь стремительно наступает в Авиле и угрожает природному заповеднику

В провинции Авила пожар в районе Бургондондо привёл к эвакуации 1 500 человек из туристической зоны и жилого комплекса Эль-Тьембло. Пламя распространялось особенно быстро – до 3 километров за 40 минут.

Помимо эвакуации, был введен и режим ограничения выхода на улицу в нескольких муниципалитетах.

Тем временем пожар добрался до природного заповедника Валье-де-Ируэлас – охраняемой территории с уникальной природой, где расположена одна из крупнейших в Европе колоний чёрного грифа.

Правительство берёт под контроль чрезвычайную ситуацию

После объявления общенациональной чрезвычайной ситуации министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка взял на себя координацию всех действий и управления ресурсами, задействованными на государственном, региональном и местном уровнях в обеих автономных общинах. Оперативное руководство ликвидацией последствий ЧС поручено Военному подразделению по чрезвычайным ситуациям (UME).

В ночь на пятницу Марласка прибыл в передовой пункт управления в Сенисиентосе (Мадрид), чтобы на месте следить за развитием лесных пожаров, затронувших автономное сообщество Мадрид и два соседних региона.

Решение принято в связи с одновременным возникновением нескольких пожаров при особенно неблагоприятных погодных условиях и необходимостью задействовать многочисленные ресурсы разных ведомств, что существенно увеличило сложность работ по тушению и обеспечению гражданской защиты.

Пожары лишили связи 40 муниципалитетов

Пожары в районах Сан-Мартин-де-Вальдейглесиас (Мадрид) и Альморокс (Толедо) вызвали перебои в работе телекоммуникационной сети, затронувшие 40 муниципалитетов автономного сообщества Мадрид.

Региональное правительство поддерживает контакт с операторами, чтобы оперативно устранять проблемы с покрытием, в то время как компании работают из штаба, развёртывая мобильные станции и резервные системы, чтобы поддерживать связь в таких населённых пунктах, как Вилья-дель-Прадо и Сенисиентос.

В ряде мест ремонтные работы пока невозможны из-за соображений безопасности в пострадавших районах. Но технические бригады уже прибыли туда, где доступ к объектам обеспечивает достаточный уровень безопасности.

Ситуация с пожарами в остальных регионах Испании

Эти пожары входят в число самых серьёзных, продолжающихся сейчас в Испании, после того как пожар в Ла-Мьерле (Гвадалахара), уничтоживший 32 000 гектаров, пошёл на убыль и позволил части жителей вернуться в некоторые из 34 ранее эвакуированных муниципалитетов.

Самым трагическим по числу жертв до сих пор остаётся пожар в Лос-Гальярдосе (Альмерия), где погибли 13 человек. На данный момент в Каталонии наступила передышка после серии одновременных возгораний в последние дни.

Тем не менее общая картина по стране остаётся тревожной: площадь, пройденная огнём в Испании, всего за две недели удвоилась и уже приблизилась к 120 000 гектарам с начала года.