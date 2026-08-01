Иранский режим угрожает миру нефтяным адом.

На фоне сообщений американских СМИ о планируемой крупной атаке США на цели в Иране Тегеран угрожает миру ударами по объектам критической инфраструктуры в Израиле и государствах Персидского залива.

Эти угрозы передали лояльные режиму мулл иранские информационные агентства Tasnim и Fars, передает bild.de

В сообщении Fars говорится: США должны осознавать, что энергетические объекты мирового значения в Саудовской Аравии и Катаре — то есть нефтеперерабатывающие заводы и газовые объекты — находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Под ударом могут оказаться также нефтяные объекты в Кувейте и Объединённых Арабских Эмиратах.

А в Tasnim высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности заявляет, что существуют «всеобъемлющие планы ответных ударов». По его словам, военные уже ранее продемонстрировали свою решимость. Возможные американо-израильские атаки представитель режима мулл назвал «актом безумия».

Израиль снова вступит в войну?

Президент Дональд Трамп уже в эти выходные может отдать приказ о новых ударах по Ирану, сообщили ранее CBS News и Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Согласно CBS, при этом снова вступить в войну может Израиль. Недавно премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл многочасовую беседу с Трампом в Белом доме. По данным Axios, новые атаки могут быть направлены на энергетическую инфраструктуру Ирана.

Окончательного решения Дональд Трамп, как сообщается, ещё не принял. Однако 31 июля он анонсировал новые удары по Ирану. «Мы нанесём по ним очень мощный удар», — пригрозил президент на заседании кабинета министров.