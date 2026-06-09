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reuters
9 Июня 2026, 23:52
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Райт: Число проходящих через Ормузский пролив судов значительно выросло

Число судов, которые проходят через Ормузский пролив, значительно выросло.

Райт: Число проходящих через Ормузский пролив судов значительно выросло.
Райт: Число проходящих через Ормузский пролив судов значительно выросло.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в ходе энергетического форума, передает reuters.com

«Думаю, понадобится много месяцев, чтобы вернуться к нормальным потокам энергоносителей. И, конечно, из [Персидского] залива — это не только нефть и природный газ. Есть значимый экспорт серы, гелия, смазочных материалов, другой критически важной продукции», — сказал глава ведомства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

С 8 апреля между США и Ираном действует временное перемирие. Стороны все это время ведут переговоры о заключении сделки, которая положила бы конфликту конец.

Источник
reuters
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