Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив.

Иран ограничил проход через Ормузский пролив, заявив, что суда не могут его пересекать без его разрешения, а также должны придерживаться установленного маршрута вдоль побережья Ирана.

Иран принял меры для укрепления своего контроля над Ормузским проливом, создав предпосылки для введения в будущем системы сбора платы за проход, отметив, что может ввести страховые сборы, передает epravda.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Все суда, проходящие через пролив, должны будут оформить обязательный страховой полис, который в настоящее время является бесплатным, но в будущем может стать платным.

Кроме того, проход по альтернативным маршрутам за пределами побережья Ирана будет запрещен.

Ранее военно-морские группировки западных стран сообщали судам, что рекомендуют выбирать маршрут вдоль побережья Омана.

Ранее в пятницу немецкое СМИ Bild сообщало, что Иран полностью закрыл пролив. В сообщении говорится, что в проливе были слышны выстрелы, а иранские военные по радио приказали всем судам не двигаться в сторону пролива.

В то же время иранская администрация Персидского залива сообщила в X, что проход судов по-прежнему возможен, но только при условии предварительной подачи соответствующей заявки.

Кроме того, встречу делегаций США и Ирана в Швейцарии отложили после возобновления боевых действий между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.