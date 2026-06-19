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epravda.com.ua logoepravda
19 Июня 2026, 20:54
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Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив

Иран ограничил проход через Ормузский пролив, заявив, что суда не могут его пересекать без его разрешения, а также должны придерживаться установленного маршрута вдоль побережья Ирана.

Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив.
Иран ввел новые правила прохода через Ормузский пролив.

Иран принял меры для укрепления своего контроля над Ормузским проливом, создав предпосылки для введения в будущем системы сбора платы за проход, отметив, что может ввести страховые сборы, передает epravda.com.ua со ссылкой на bloomberg.com

Все суда, проходящие через пролив, должны будут оформить обязательный страховой полис, который в настоящее время является бесплатным, но в будущем может стать платным.

Кроме того, проход по альтернативным маршрутам за пределами побережья Ирана будет запрещен.

Ранее военно-морские группировки западных стран сообщали судам, что рекомендуют выбирать маршрут вдоль побережья Омана.

Ранее в пятницу немецкое СМИ Bild сообщало, что Иран полностью закрыл пролив. В сообщении говорится, что в проливе были слышны выстрелы, а иранские военные по радио приказали всем судам не двигаться в сторону пролива.

В то же время иранская администрация Персидского залива сообщила в X, что проход судов по-прежнему возможен, но только при условии предварительной подачи соответствующей заявки.

Кроме того, встречу делегаций США и Ирана в Швейцарии отложили после возобновления боевых действий между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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