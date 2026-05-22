В США увидели в Гренландии альтернативу нефти из Ормузского пролива.

Ведущий спросил Лэндри о "неиспользованных ресурсах" острова, который президент Дональд Трамп давно хочет приобрести для США.

"Гренландия могла бы экспортировать 2 миллиона баррелей нефти в день уже сейчас. Подумайте, что это могло бы означать. Подумайте, какое давление это сняло бы в Ормузском проливе", – сказал он.

Лэндри заявил, что добыча нефти в Гренландии может быть запущена "примерно через 10 месяцев".

"Президент (Трамп. - Прим. ред.) – единственный президент за последние 30 или 40 лет, который действительно заботится о том, чтобы что-то сделать и поставить Гренландию на карту", – сказал он.

Лендри посетил Гренландию с трехдневной поездкой в рамках выполнения своих обязанностей специального посланника. Он отметил, что президент сказал ему "поехать туда и завести кучу друзей".

Лендри совершил визит без официального приглашения, и его встретили прохладно официальные лица в Гренландии.