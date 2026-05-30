30 Мая 2026, 15:15
Иран ударил ракетой по авиабазе США в Кувейте

Был нанесен ракетный удар по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, используемой ВВС США.

Кувейтские силы ПВО перехватили баллистическую ракету «Фатех-110», но обломки упали на территории базы, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, несколько американских военнослужащих получили не опасные для жизни ранения. Также были повреждены два ударных беспилотника MQ-9 Reaper.

Bloomberg указывает, что очередная атака была совершена в период проведения переговоров США и Ирана по мирной сделке.

На этой неделе Axios сообщил, что стороны согласовали текст 60-дневного меморандума, по которому Иран, в частности, обязуется за 30 дней разминировать Ормузский пролив, а США — поэтапно снять морскую блокаду Ирана. The New York Times писала, что вчера американский президент Дональд Трамп так и не принял решения о подписании соглашения.

