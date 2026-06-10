США ударили по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache.

"Эта операция является соразмерным ответом на необоснованную иранскую агрессию", - сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X, передает dw.com

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью ABC News, что считает ответ необходимым. "Ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он сейчас является", - сказал он.

Иранские СМИ сообщают о взрывах на юге страны

По данным американского издания Axios, целями ВС США стали несколько иранских систем ПВО и радиолокационных станций в районе Ормузского пролива. Иранские СМИ сообщили о взрывах на южном побережье Ирана вблизи Ормузского пролива. По информации полуофициального агентства Tasnim, взрывы были слышны в городах Сирик и Минаб, а также на острове Кешм.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пригрозил Вашингтону ответом на атаку. "Несмотря на свои поражения на поле боя, США решили проверить нашу решимость. Наши мощные вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности", - написал он в соцсети Х.

Агентство Tasnim позже передало заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о том, что Иран запустил ракеты и беспилотники по целям США в регионе.

Спустя несколько часов CENTCOM сообщил о завершении ударов по Ирану. Американские военные нанесли удары по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива, добавили в командовании.

Вертолет Apache мог потерпеть крушение из-за столкновения с иранским БПЛА

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social предупредил об ответных мерах против Ирана за крушение вертолета Apache. По словам главы Белого дома, вертолет был сбит иранскими военными во время патрулирования им Ормузского пролива. Оба пилота не пострадали и находятся в безопасности, написал Трамп.

Американский чиновник в беседе с агентством Associated Press на условиях анонимности рассказал, что вертолет ВС США потерпел крушение после столкновения с иранским беспилотником. Было ли это столкновение преднамеренным, пока не ясно. В официальных заявлениях эта версия не упоминается.

Боевые действия продолжаются во время объявленного перемирия

На протяжении последних нескольких дней боевые действия в регионе неоднократно обострялись, несмотря на действие режима прекращения огня в войне США и Израиля против Ирана. Вечером 7 июня Иран впервые с начала апреля выпустил ракеты по Израилю. КСИР назвал причиной обстрела израильские авиаудары по районам Бейрута, считающимся оплотами проиранской группировки "Хезболлах". В ответ Израиль также возобновил атаки на цели в Иране. 8 июня Израиль и Иран объявили о временном прекращении боевых действий.

За несколько часов до объявления ответных мер против Ирана за сбитый Apache Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Тегераном находится в пределах досягаемости. "Мы находимся на заключительном этапе того, что станет очень, очень хорошей сделкой", - указал он. Президент США добавил, что переговоры с Ираном могут быть завершены в ближайшие "два-три дня".