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13 Июня 2026, 18:00
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Иран обрушил проходы к запасам урана из-за угроз Трампа захватить их силой

Иран принимает меры по герметизации места хранения высокообогащенного урана, обрушивая тоннели и минируя входы.

Иран обрушил проходы к запасам урана из-за угроз Трампа захватить их силой.
Иран обрушил проходы к запасам урана из-за угроз Трампа захватить их силой.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с данными разведки США.

Собеседники телеканала сообщили, что добраться до запасов теперь намного сложнее и опаснее — в том числе для иранцев. Для его изъятия теперь потребуется тяжелая экскаваторная техника и продолжительные работы по разминированию.

Отказ от около 440 кг высокообогащенного урана — одно из основных требований Вашингтона к Тегерану. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, запасы находятся под обломками иранских ядерных объектов, разрушенных израильско-американскими ударами в июне 2025 года.

CNN сообщал, что в середине мая вооруженные силы США готовились к операции по вывозу урана из Ирана, однако в итоге ее отменили. Вчера источники Reuters сообщали, что США и Иран очень близки к заключению соглашения. Одно из условий — вывоз американцами запасов урана и его уничтожение.

Иран обрушил проходы к запасам урана из-за угроз Трампа захватить их силой

Источник
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