Иран готов разблокировать Ормуз в течение недели.

Иран предложил вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США ослабят военное давление и отменят блокаду иранских портов.

Высокопоставленный иранский чиновник рассказал Reuters, что делегация Ирана на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке уполномочена возобновить дипломатические переговоры с Соединенными Штатами, передает epravda.com.ua

Официальный представитель заявил, что Вашингтону сначала нужно будет официально объявить о своем намерении урегулировать конфликт дипломатическим путем и согласовать график переговоров.

Предложение появилось на фоне усиления напряженности между двумя странами и предупреждений со стороны Ирана о том, что любая новая военная операция США может вызвать ответные меры.

Позиция Ирана связывает возобновление работы стратегического водного пути непосредственно с более широкими переговорами с Вашингтоном.

Иранский чиновник заявил, что предложение Тегерана было передано Соединённым Штатам через посредников 16 сентября.

Детали возможного соглашения о прекращении вражды теперь могут обсуждаться в Нью-Йорке, где обе стороны имеют дипломатических представителей на Генеральной Ассамблее ООН.

Военное руководство Ирана предупредило в воскресенье, что Соединённые Штаты, по-видимому, готовятся возобновить военные операции при поддержке стран региона. И что любая новая атака приведёт к бессрочной мести.

"Последнее предложение, таким образом, открывает два противоположных пути: продолжение военного давления и возможное возвращение к косвенной дипломатии. Предложение Ирана ставит Соединённые Штаты в такое положение, где военные и дипломатические варианты тесно взаимосвязаны", — пишет издание.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во вторник прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Однако высокопоставленный иранский чиновник заявил, что не встретится с президентом США Дональдом Трампом в штаб-квартире ООН.

Пролив Ормуз является одним из важнейших энергетических коридоров мира, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом и более широкой глобальной судоходной сетью.

До начала конфликта в Иране 28 февраля примерно одна пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа проходила через пролив.

Тегеран просит Вашингтон принять предварительные меры перед возобновлением работы водного пути, в частности ослабить военное давление и снять блокаду, затрагивающую иранские порты.

Вашингтон публично не принял эти условия, в то время как напряженность сохраняется из-за возможности возобновления военных действий со стороны США.

"В то же время Трамп указал, что был бы готов встретиться с Пезешкианом во время сессии ООН. Возможность возобновления переговоров, таким образом, возникла на фоне военного противостояния, а не после его полного урегулирования", — говорится в публикации.

Генеральная Ассамблея ООН предоставляет Тегерану и Вашингтону возможность использовать дипломатические каналы, поскольку оба правительства уже представлены в Нью-Йорке.

Иранский чиновник охарактеризовал встречу как "золотую возможность" для Вашингтона вернуться к дипломатии и заявил, что Тегеран приветствует возобновление переговоров, если США предпримут конкретные шаги.

Предложение также появилось после нескольких месяцев косвенных переговоров и временных соглашений, которые не смогли привести к устойчивому урегулированию. Ормузский пролив оставался одной из центральных нерешенных проблем в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.