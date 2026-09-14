Цена нефти Brent превысила $108 за баррель.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE росла до $108,2 за баррель.

По состоянию на 8:50 Brent замедлила рост: котировки дорожают на 2,1% и торгуются на уровне $106,8. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре растет в цене на 2,4%, до $102,4 за баррель.

С сентября котировки фьючерса Brent выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии, которые частично прекратили работу. Участники рынка не исключают роста цен в диапазоне $110–120 за баррель при условии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.