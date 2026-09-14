theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
14 Сентября 2026, 10:50
6 518
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Цена нефти Brent превысила $108 за баррель

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE росла до $108,2 за баррель.

Цена нефти Brent превысила $108 за баррель.
Цена нефти Brent превысила $108 за баррель.

По состоянию на 8:50 Brent замедлила рост: котировки дорожают на 2,1% и торгуются на уровне $106,8. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре растет в цене на 2,4%, до $102,4 за баррель.

С сентября котировки фьючерса Brent выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атак хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии, которые частично прекратили работу. Участники рынка не исключают роста цен в диапазоне $110–120 за баррель при условии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте