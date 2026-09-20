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media.az logomedia
20 Сентября 2026, 15:00
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Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства

Стало известно, что Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана. Об этом заявил спикер иранского Меджлиса (однопалатный парламент) Мохаммад Багер Галибаф.

Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства.
Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства.

«До тех пор пока эти условия не будут выполнены, законные права иранского народа не будут признаны, а обязательства американцев не будут исполнены, не останется ни малейшей возможности возвращения к прежним условиям переговоров и открытия Ормузского пролива», - приводит его слова парламентская пресс-служба, передает media.az

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что власти Ирана передали США через катарских посредников условия прекращения войны и ожидают ответа американского президента Дональда Трампа.

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Источник
media.az logomedia
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