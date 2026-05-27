ИИ от Google за ночь уничтожил все творчество художника из Японии.

Искусственный интеллект от Google за одну ночь стер фактически все творчество популярного японского художника манги Масахиро Итосуги. Он попытался загрузить собственные черновики в Google Drive, однако алгоритм американской корпорации принял файлы за пиратский контент, пишет mentoday.ru

Своей историей художник поделился в соцсети Х. По его словам, он хотел разместить в аккаунте новые рисунки, при этом там хранилось целое творческое портфолио Итосуги, которое включало в себя большое количество медиафайлов. Однако инструмент модерации Google на основе искусственного интеллекта пометил контент как украденный и удалил его.

ИИ также полностью потерял доступ к своему аккаунту в Google, поэтому не смог зайти даже в собственный почтовый ящик. «Это настоящая головная боль. Я использовал этот аккаунт Google для доступа к всевозможным сайтам и сервисам», — поделился художник.