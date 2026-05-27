ИИ от Google за ночь уничтожил все творчество художника из Японии
Алгоритмы пометили его контент как пиратский и безвозвратно удалили.
Искусственный интеллект от Google за одну ночь стер фактически все творчество популярного японского художника манги Масахиро Итосуги. Он попытался загрузить собственные черновики в Google Drive, однако алгоритм американской корпорации принял файлы за пиратский контент, пишет mentoday.ru
Своей историей художник поделился в соцсети Х. По его словам, он хотел разместить в аккаунте новые рисунки, при этом там хранилось целое творческое портфолио Итосуги, которое включало в себя большое количество медиафайлов. Однако инструмент модерации Google на основе искусственного интеллекта пометил контент как украденный и удалил его.
ИИ также полностью потерял доступ к своему аккаунту в Google, поэтому не смог зайти даже в собственный почтовый ящик. «Это настоящая головная боль. Я использовал этот аккаунт Google для доступа к всевозможным сайтам и сервисам», — поделился художник.
Он попытался добиться помощи от службы поддержки корпорации, однако его апелляция на пересмотр решения о блокировке и удалении файлов была отклонена. Мужчина предположил, что свою роль в этом деле сыграло то, что IT-гигант фактически полностью передал подобные разбирательства на откуп нейросетям – по мнению Итосуги, все это время с ним общались не реальные сотрудники корпорации, а модератор на базе ИИ.
Художник отмечает, что пока одной из его главных проблем стала потеря доступа к учетной записи Claude. Чтобы войти в чат-бот от Anthropic, необходимо получить код подтверждения на почту Google, попасть в которую Итосуги больше не может. Из-за этого у него не получается даже отменить подписку на ИИ-инструмент и отвязать свой номер телефона. Поэтому Масахиро призывает всех, кто регистрируется в подобных сервисах при помощи Gmail, быть осторожнее.
Итосуги достаточно известен не только в Японии, но и за ее пределами. В основном он создает мангу для взрослых. Его самые популярные работы – «Опасная любовь», «Хрупкий», «Аки и Сора», «Самоконтроль», а также «Абсурдная повседневная жизнь великого мага Делрея Кёртиса, который был реинкарнирован в обратном направлении».
Портал Cybernews отмечает, что в последние пару лет Google начала применять более агрессивные методы мониторинга нарушений безопасности облачных хранилищ. Из-за этого, к примеру, в 2024 году создательница любовных романов К. Рене потеряла доступ сразу к 10 своим незавершенным работам общим объемом около 20 тысяч слов – Google Drive просто удалил ее произведения, при этом причина до сих пор неясна. Сама автор предположила, что ИИ посчитал содержание работ неприемлемым или принял их за спам, так как она поделилась ими с большим количеством альфа- и бета-тестеров.