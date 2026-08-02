Госдеп США повысил уровень опасности испанской Сеуты.

В ведомстве заявили, что массовое и неконтролируемое прибытие мигрантов в Сеуту может привести к непредсказуемым опасным ситуациям. Госдеп призвал американцев пересмотреть планы поездки в регион.

Государственный департамент США обновил рекомендации для путешественников, повысив уровень опасности для Сеуты до 3 (пересмотр поездки). Обновление появилось на сайте Госдепартамента, пишет rbc.ru

Всего в системе предупреждений Госдепа четыре уровня опасности. Последний — 4 — предусматривает запрет на поездки.

«Массовое и неконтролируемое прибытие мигрантов из Марокко в Сеуту может привести к непредсказуемым и опасным ситуациям в сфере безопасности. Американцам следует пересмотреть планы поездок в этот регион, учитывая риски для их безопасности», — говорится в сообщении.

Сеута — эксклав Испании в Северной Африке, это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов в связи с решением верховного суда Испании, который в начале месяца постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты, не могут быть возвращены в упрощенном порядке, который позволял властям немедленно отправлять обратно людей, пойманных при попытке пересечь пограничные заграждения.

Как пишет испанское издание El Pais, в четверг, 30 июля, тысячи мигрантов из Марокко попали в Сеуту, пересекая море вплавь, на надувных кругах и небольших лодках. Население города составляет около 85 тыс. человек.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию» и назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой». По его словам, в день прибывает около 300 мигрантов, и за неделю в город проникли 1500 человек — почти 2% населения Сеуты.

Испанские власти заявили о развертывании в Сеуте армии для урегулирования ситуации. Позднее испанское МВД сообщило, что Испания и Марокко договорились о скорейшей депортации мигрантов, нелегально въехавших в Сеуту.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что массовый наплыв мигрантов является «атакой и нарушением территориальной целостности страны».

Из-за этой ситуации итальянский премьер Джорджа Мелони пригрозила разорвать соглашение о Шенгенской зоне с Испанией. Инициативу поддержали в Финляндии, Австрии и Дании. Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такую процедуру невозможной.