Госдеп США: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь.

Израиль и Ливан при посредничестве Соединенных Штатов Америки договорились о реализации режима прекращения огня. Трехстороннее заявление об этом Госдепартамент США опубликовал в среду, 3 июня. Соглашение стало результатом двухдневных переговоров с участием израильских и ливанских представителей в Вашингтоне, пишет dw.com

Соблюдение договоренности будет зависеть от полного прекращения огня со стороны ливанской радикальной группировки "Хезболлах" и вывода ее боевиков из сектора к югу от реки Литани, говорится в заявлении. Кроме того, там прописано создание пилотных зон, которые будет контролировать исключительно ливанская армия.

В течение недели, начинающейся 22 июня, Ливан и Израиль, как указано в документе, намерены продолжить прямые переговоры, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения и урегулировать оставшиеся открытые вопросы.

Обострение конфликта Израиля и "Хезболлах"

Вооруженное противостояние вновь обострилось после начала войны США и Израиля с Ираном. С начала марта "Хезболлах" возобновила ракетные обстрелы Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов. Израильские ВВС ответили на обстрелы из Ливана массированными воздушными атаками, в том числе на столицу Ливана Бейрут. Израиль также начал наземную операцию на юге страны, чтобы создать буферную зону между рекой Литани и свой границей.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате боев и бомбардировок погибли около 2200 человек, в том числе много женщин и детей. Израильская армия сообщила о более чем 1700 убитых членах "Хезболлах" с начала марта. Точное число погибших среди мирного населения неизвестно.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые с 1993 года прямые переговоры между послами Израиля и Ливана. 16 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии Израиля с "Хезболлах". Через месяц стороны договорились продлить перемирие на 45 дней, однако сразу после этого вновь обменялись ударами.