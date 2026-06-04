theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
4 Июня 2026, 08:40
3 023
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Госдеп США: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь

Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о перемирии, заявил американский Госдепартамент. Условия - полное прекращение огня со стороны "Хезболлах" и вывод боевиков группировки из сектора к югу от реки Литани.

Госдеп США: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь.
Госдеп США: Израиль и Ливан договорились прекратить огонь.

Израиль и Ливан при посредничестве Соединенных Штатов Америки договорились о реализации режима прекращения огня. Трехстороннее заявление об этом Госдепартамент США опубликовал в среду, 3 июня. Соглашение стало результатом двухдневных переговоров с участием израильских и ливанских представителей в Вашингтоне, пишет dw.com

Соблюдение договоренности будет зависеть от полного прекращения огня со стороны ливанской радикальной группировки "Хезболлах" и вывода ее боевиков из сектора к югу от реки Литани, говорится в заявлении. Кроме того, там прописано создание пилотных зон, которые будет контролировать исключительно ливанская армия.

В течение недели, начинающейся 22 июня, Ливан и Израиль, как указано в документе, намерены продолжить прямые переговоры, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения и урегулировать оставшиеся открытые вопросы.

Обострение конфликта Израиля и "Хезболлах"

Вооруженное противостояние вновь обострилось после начала войны США и Израиля с Ираном. С начала марта "Хезболлах" возобновила ракетные обстрелы Израиля в ответ на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов. Израильские ВВС ответили на обстрелы из Ливана массированными воздушными атаками, в том числе на столицу Ливана Бейрут. Израиль также начал наземную операцию на юге страны, чтобы создать буферную зону между рекой Литани и свой границей.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате боев и бомбардировок погибли около 2200 человек, в том числе много женщин и детей. Израильская армия сообщила о более чем 1700 убитых членах "Хезболлах" с начала марта. Точное число погибших среди мирного населения неизвестно.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые с 1993 года прямые переговоры между послами Израиля и Ливана. 16 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о перемирии Израиля с "Хезболлах". Через месяц стороны договорились продлить перемирие на 45 дней, однако сразу после этого вновь обменялись ударами.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте