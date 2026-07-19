Горный курорт в румынских Карпатах затопило после сильных ливней.

В Румынии один из горных городков-курортов затопило после сильного ливня, из-за которого местный ручей вышел из берегов.

Об этом сообщает Digi24, пишет eurointegration.com.ua

Из-за осадков, выпавших в горном массиве Бучеджи, входящем в румынские Карпаты, курортный городок Буштень пострадал от паводка. Ручей, протекающий через него, быстро наполнился притоками воды с поваленными деревьями и камнями и вышел из берегов. Грязный поток стремительно затопил несколько улиц.

Один из районов городка в районе подъемника фактически заблокирован.

Полиция советует людям не пытаться пересекать затопленные участки дороги ни на автомобиле, ни пешком, и отложить поездки.