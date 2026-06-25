Главный завод Nissan в Японии могут превратить в центр производства военных дронов.

Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о покупке автомобильного завода Oppama, принадлежащего концерну Nissan.

Производитель автономного оружия намерен развернуть на этой площадке выпуск военных беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Завод Oppama работает с 1961 года и является символом промышленного обновления Японии после Второй мировой войны. Тем не менее, Nissan планирует закрыть его в 2028 году в пределах сокращения своих мощностей. Если сделка состоится, известный автозавод, где в свое время был создан первый массовый электромобиль Nissan Leaf, превратится в военный объект.

Переговоры о покупке проходят на фоне планов правительства Японии расширить собственное военное производство из-за рисков конфликта вокруг Тайваня. Пока что Nissan рассматривает и других покупателей, а компании Anduril для окончательного решения требуются официальные заказы от японской армии. Американский производитель уже предложил переучить автомобильных работников завода по сбору военной техники.

Основатель Anduril Палмер Лакки отмечает, что его компания способна создавать автономное оружие быстрее и дешевле традиционных концернов. Ранее компания уже создала прототип дрона исключительно из японских деталей, чтобы показать готовность работать на местном рынке.

Автомобильная отрасль переходит в оборонные проекты

Сотрудничество производителей дронов с автомобильными брендами является распространенной мировой практикой. К примеру, в США компания Anduril уже имеет совместные проекты с концерном General Motors для развития военных технологий.

Этот тренд поддерживается и в других странах. Министр обороны Японии Синдзиро Козуми ранее отмечал в парламенте, что стране следует перенимать такой опыт кооперации между автопромом и разработчиками беспилотников для усиления своей армии.