Финские власти готовят население к прилету дронов брошюрами с инструкциями.

Глава кабмина заявил в парламенте, что все министерства, муниципалитеты и регионы уже работают над повышением готовности к подобным ситуациям, передает yle.fi

«Я очень озабочен тем, чтобы все знали, как действовать», — подчеркнул Орпо.

Правительство также ускоряет внедрение системы экстренного оповещения населения через мобильные сети Cell Broadcast. По словам премьера, точные сроки запуска новой системы станут известны уже в течение недели.

«Делаем это так быстро, как возможно. Думаю, что сможем дать точную оценку уже через неделю», — сказал он, добавив, что закупки для системы можно будет проводить без длительных конкурсов, учитывая соображения национальной безопасности.

Кроме того, в разработке находится поэтапная система оповещения об опасности, а правительство создаст новый министерский комитет по готовности и комплексной безопасности для координации действий в кризисных ситуациях.

Орпо сообщил, что представители работодателей и профсоюзов обсуждают с министром труда порядок выплаты зарплаты в случаях, когда угроза дронов не позволяет сотрудникам выйти на работу.