Кишиневский стекольный завод выставили на продажу за 773 млн леев
Агентство публичной собственности объявило инвестиционный конкурс по приватизации госпредприятия «Кишиневский стекольный завод» как единого имущественного комплекса.
Начальная цена продажи составляет 773 млн леев. Будущий инвестор должен будет вложить в предприятие минимум 20,5 млн евро в течение трех лет, передает rupor.md
По данным Агентства публичной собственности, завод сохраняет производственный профиль, располагает действующей инфраструктурой и имеет потенциал для развития на региональном рынке. От инвестора ожидают модернизации производственных процессов и развития мощностей предприятия.
Кишиневский стекольный завод работает в сфере производства стеклянной тары. В инвестиционном профиле предприятия говорится, что завод производит около 250 видов стеклянных банок и бутылок для консервированной продукции, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.
Предприятие расположено в промышленной зоне Кишинева, на улице Транснистрия, 20. Площадь участка составляет около 14,8 га. На территории находятся 31 строение, а также железнодорожная ветка, обслуживаемая ЖДМ.
Согласно конкурсной документации, завод выставляют на продажу вместе с недвижимостью, оборудованием, сырьем, продукцией, товарными знаками, разрешительными документами, правами и обязательствами предприятия. Исключение составляют объекты, относящиеся к публичной собственности государства.
Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия проверит документы и соответствие участников условиям конкурса. Затем пройдет этап повышения цены и улучшения предложений.
Победителя определят по суммарной оценке предложенной цены и инвестиционных обязательств.
В конкурсной документации указано, что инвестор должен сохранить профиль деятельности предприятия, развивать завод, выполнять экологические обязательства и сохранять рабочие места на период мониторинга договора либо увеличить число сотрудников. Отдельное условие касается долгов предприятия: инвестор должен взять на себя обязательство по их погашению.
Если участник не согласится сохранить профиль деятельности завода и погасить долги, его предложение отклонят и не допустят к оценке финансовой части и инвестиционных обязательств.
Победитель конкурса должен будет оплатить всю стоимость покупки единым платежом до подписания договора купли-продажи. Кроме того, он обязан уплатить частный налог в размере 1% от стоимости приобретения, а также другие налоги и сборы, предусмотренные законом.
Для участия в конкурсе инвесторы должны внести гарантийный взнос в размере 200 тыс леев. Также нужно представить банковский документ, подтверждающий способность участника профинансировать не менее 25% от общего объема заявленных инвестиций.
По состоянию на 1 января 2026 года на предприятии работали 330 человек, а средняя зарплата составляла 19 018 леев.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 30 сентября 2026 года.