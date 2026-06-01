Кишиневский стекольный завод выставили на продажу за 773 млн леев.

Начальная цена продажи составляет 773 млн леев. Будущий инвестор должен будет вложить в предприятие минимум 20,5 млн евро в течение трех лет, передает rupor.md

По данным Агентства публичной собственности, завод сохраняет производственный профиль, располагает действующей инфраструктурой и имеет потенциал для развития на региональном рынке. От инвестора ожидают модернизации производственных процессов и развития мощностей предприятия.

Кишиневский стекольный завод работает в сфере производства стеклянной тары. В инвестиционном профиле предприятия говорится, что завод производит около 250 видов стеклянных банок и бутылок для консервированной продукции, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

Предприятие расположено в промышленной зоне Кишинева, на улице Транснистрия, 20. Площадь участка составляет около 14,8 га. На территории находятся 31 строение, а также железнодорожная ветка, обслуживаемая ЖДМ.

Согласно конкурсной документации, завод выставляют на продажу вместе с недвижимостью, оборудованием, сырьем, продукцией, товарными знаками, разрешительными документами, правами и обязательствами предприятия. Исключение составляют объекты, относящиеся к публичной собственности государства.

Конкурс пройдет в два этапа. Сначала комиссия проверит документы и соответствие участников условиям конкурса. Затем пройдет этап повышения цены и улучшения предложений.

Победителя определят по суммарной оценке предложенной цены и инвестиционных обязательств.

В конкурсной документации указано, что инвестор должен сохранить профиль деятельности предприятия, развивать завод, выполнять экологические обязательства и сохранять рабочие места на период мониторинга договора либо увеличить число сотрудников. Отдельное условие касается долгов предприятия: инвестор должен взять на себя обязательство по их погашению.

Если участник не согласится сохранить профиль деятельности завода и погасить долги, его предложение отклонят и не допустят к оценке финансовой части и инвестиционных обязательств.

Победитель конкурса должен будет оплатить всю стоимость покупки единым платежом до подписания договора купли-продажи. Кроме того, он обязан уплатить частный налог в размере 1% от стоимости приобретения, а также другие налоги и сборы, предусмотренные законом.

Для участия в конкурсе инвесторы должны внести гарантийный взнос в размере 200 тыс леев. Также нужно представить банковский документ, подтверждающий способность участника профинансировать не менее 25% от общего объема заявленных инвестиций.

По состоянию на 1 января 2026 года на предприятии работали 330 человек, а средняя зарплата составляла 19 018 леев.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 30 сентября 2026 года.