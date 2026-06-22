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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Июня 2026, 19:36
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Главный соперник Стармера принес присягу в парламенте

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем, единственный кандидат на пост лидера Лейбористской партии после отставки Кира Стармера, принес присягу как член парламента Великобритании.

Главный соперник Стармера принес присягу в парламенте.
Главный соперник Стармера принес присягу в парламенте.

Бернем на прошлой неделе победил на довыборах в Палату общин, чем обеспечил себе возможность присоединиться к внутрипартийной борьбе лейбористов, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на theguardian.com

В понедельник он принес присягу в качестве члена парламента от округа Мейкерфилд под овации однопартийцев.

Бернем может стать премьер-министром Великобритании уже через четыре недели. Выдвижение кандидатов на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля и завершится 16 июля.

Если никто больше не вступит во внутрипартийную борьбу против Бернема, он может стать премьер-министром через день или два после этого.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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