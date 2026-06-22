Главный соперник Стармера принес присягу в парламенте.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем, единственный кандидат на пост лидера Лейбористской партии после отставки Кира Стармера, принес присягу как член парламента Великобритании.

Бернем на прошлой неделе победил на довыборах в Палату общин, чем обеспечил себе возможность присоединиться к внутрипартийной борьбе лейбористов, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на theguardian.com

В понедельник он принес присягу в качестве члена парламента от округа Мейкерфилд под овации однопартийцев.

Бернем может стать премьер-министром Великобритании уже через четыре недели. Выдвижение кандидатов на пост лидера Лейбористской партии начнется 9 июля и завершится 16 июля.

Если никто больше не вступит во внутрипартийную борьбу против Бернема, он может стать премьер-министром через день или два после этого.