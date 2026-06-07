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euronews.com logoeuronews
7 Июня 2026, 15:45
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Глава Пентагона Пит Хегсет вызвал споры своим заявлением о «вторжении мигрантов»

«Прибывают лодки и люди. Когда европейские столицы наконец что-то предпримут против этого вторжения? Или уже слишком поздно?», - сказал он на памятном мероприятии в честь годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Глава Пентагона Пит Хегсет вызвал споры своим заявлением о «вторжении мигрантов».
Глава Пентагона Пит Хегсет вызвал споры своим заявлением о «вторжении мигрантов».

Министр обороны США Пит Хегсет затронул тему миграции в речи, посвящённой 82‑й годовщине высадки союзников в Нормандии, передает euronews.com

Выступая на американском военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, Хегсет заявил: «Европейские берега штурмуют разные опасные идеологии».

Он продолжил: «Побережье Испании, Италии, Греции, Болгарии. Прибывают лодки и люди... Когда европейские столицы что‑нибудь предпримут против этого вторжения? Или уже слишком поздно?»

«Я молюсь, чтобы нет, и верю, что нет», - добавил Хегсет.

Глава Пентагона прямо не упоминал иммиграцию, однако администрация Трампа в целом неоднократно критиковала миграционную политику Европы и её пограничную защиту. В сентябре президент США Дональд Трамп заявил в ООН европейским странам, что миграция их «разрушает».

Он также воспользовался случаем, чтобы призвать к более тесному трансатлантическому оборонному сотрудничеству, заявив, что мир зависит от устойчивой военной мощи по обе стороны Атлантики.

«Похороненные здесь люди сражались в боевом союзе, где каждый участник в полной мере вкладывал свой труд, свою отвагу и свою готовность жертвовать. Не пустые лозунги, не пышные саммиты, не коммюнике. Настоящие союзники, которые делают реальные дела, несут реальные потери ради общей цели, стоящей того, чтобы бороться и умирать», - сказал глава Пентагона.

Хегсет призвал европейских союзников активизироваться, предупредив, что «мир обеспечивается только силой».

На основным международных мероприятиях по случаю 82-й годовщины высадки в Нормандии, проходивших позже в тот же день, он не присутствовал.

Высадка союзников в Нормандии 6 июня 1944 года остаётся крупнейшей морской десантной операцией в истории и сыграла ключевую роль в разгроме нацистской Германии.

Источник
euronews.com logoeuronews
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