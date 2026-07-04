Глава МИД Ирана подтвердил: Израиль планировал удар по тегеранским переговорщикам.

Глава МИД Ирана: Вашингтон предупреждал Тегеран, что Израиль мог внести иранских чиновников в список целей перед апрельскими переговорами в Исламабаде, где было согласовано рамочное соглашение 17 июня.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил сообщения СМИ о том, что, по оценкам американских чиновников, Израиль мог попытаться ликвидировать главных иранских переговорщиков, чтобы сорвать переговоры о перемирии с США, которые должны были пройти в Пакистане, передает euronews.com

Переговоры в Исламабаде, в которых в роли одного из посредников выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершились рамочным соглашением, которое Иран и США подписали 17 июня.

Сейчас между странами действует продленное на 60 дней перемирие, призванное дать сторонам время для выработки окончательного соглашения.

Как писали The New York Times и The Washington Post, во время апрельского раунда переговоров в Вашингтоне резко возросли опасения по поводу угроз в адрес Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа: США даже попросили региональных союзников предупредить Тегеран, что Израиль может нацелиться на этих двух чиновников.

Формальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тегераном нет с 1980 года, и обычно они общаются через посредников, поэтому американское предупреждение и было передано через региональных союзников, а не напрямую.

The Wall Street Journal также сообщила в марте, что во время кампании израильских ударов по высокопоставленным иранским чиновникам Арагчи и Галибаф могли входить в список целей, однако позже Израиль временно исключил их из этого перечня.

В интервью иранскому государственному телевидению, вышедшему в эфир в пятницу, Арагчи заявил, что знал об угрозе. На вопрос, почему он все равно отправился в Пакистан, министр ответил: "Мы иранцы, мы не боимся умереть за свою нацию".

"Трусы нападают из-за спины. Мы поехали ради мира в нашем регионе. Теперь вы видите, кто является настоящей раковой опухолью", - добавил он.

По данным The New York Times, тогда Иран предпринял беспрецедентные меры безопасности, чтобы защитить своих переговорщиков.

Когда Галибаф летел в Исламабад на встречу с Вэнсом, истребители ВВС Пакистана сопровождали самолет иранской делегации от иранской границы до Исламабада и обратно, отмечает издание.

На обратном пути самолет Ирана совершил экстренную посадку в Мешхеде из-за угрозы со стороны израильских военных, после чего, как говорится в публикации, делегация Галибафа продолжила путь в Тегеран на автомобилях.

Война с Ираном началась 28 февраля, когда в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану был убит аятолла Али Хаменеи вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками.

Правительства США и Израиля напрямую не комментировали сообщения о готовившемся покушении.