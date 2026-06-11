Глава ФБР назвал дроны одной из самых больших угроз на ЧМ по футболу.

«Это огромная операция, вероятно, самая масштабная в истории ФБР, в американской истории», — подчеркнул Патель, передает reuters.com

В числе главных угроз ЧМ-2026 глава ФБР назвал беспилотники, шпионов, террористов, нетрезвых болельщиков, картели и пиротехнику. Патель отметил, что ни одно другое событие не создает такого уровня сложности, как крупные спортивные соревнования, на которых традиционно фиксируется высокий риск терактов.

По словам главы ФБР, турнир посетят до трех миллионов человек, включая глав государств. Ведомство уже провело 300 тыс. проверок личных данных игроков, тренеров и вспомогательного персонала ЧМ.

Отдельное внимание бюро уделяет дронам.

«Беспилотники — это один из самых эффективных способов, с помощью которого люди, желающие совершать враждебные атаки, могут делать это дешево, на расстоянии и практически без предварительного планирования», — заявил Патель.

Для противодействия этой угрозе ФБР запустило специальную обучающую программу, в рамках которой подготовили 70 сотрудников местной полиции в американских городах, где пройдут матчи. Эти специалисты смогут выявлять подозрительные дроны, отслеживать их траекторию и при необходимости нейтрализовывать, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно 78-страничному докладу ФБР и Министерства внутренней безопасности США, присутствие на матчах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа потребует дополнительных мер для обеспечения безопасности ЧМ. В документе также указывается, что недавние конфликты на Ближнем Востоке, включая эскалацию с Ираном, могут спровоцировать рост антиамериканских, антиизраильских и антимусульманских настроений среди экстремистов. Это, в свою очередь, повышает риск целенаправленных атак на гражданских лиц и объекты инфраструктуры во время турнира.