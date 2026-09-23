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23 Сентября 2026, 14:08
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FT: Европейцы переплачивают за дизель €203 млн в день

Анализ данных Еврокомиссии, проведенный европейской неправительственной организацией Transport & Environment, показал, что водители платят на 40% больше, чем в начале года.

FT: Европейцы переплачивают за дизель €203 млн в день.
FT: Европейцы переплачивают за дизель €203 млн в день.

Это составляет примерно €30 за 50-литровый бак при каждой заправке. Цены на бензин в этом году выросли на 28%, сообщает FT.

Главными причинами роста стали перебои в Ормузском проливе и сбои в поставках с российских НПЗ. Европа зависит от дизельного топлива сильнее других регионов: на него приходится более 40% потребления нефтепродуктов, что вдвое больше, чем в США.

Франция, где дизельное топливо рекордно подорожало, предлагает ЕС временно смягчить требования к качеству топлива и биодизелю, чтобы снизить цены. Эксперты при этом призывают ускорить электрификацию транспорта.

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