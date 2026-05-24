Франция запретила израильскому министру въезд в страну

Как отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, это решение было принято в связи с "недопустимыми действиями в отношении французских и европейских граждан", которые находились на судах флотилии и были задержаны военными Израиля, передает svoboda.org

Барро отметил, что власти Франции не одобряют "действия этой флотилии, которые не дают никакого полезного эффекта и перегружают дипломатические и консульские службы".

"Но мы не можем мириться с тем, что французские граждане могут подвергаться таким угрозам, запугиванию или жестокому обращению, тем более со стороны государственного чиновника", – написал министр в соцсети X. Барро призвал Евросоюз также ввести ограничения в отношении Бен-Гвира.

20 мая Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсетях видео, на котором видно как чиновник размахивает флагом Израиля перед активистами, которые находятся на коленях, наклонившись вперед и опустив головы к земле. На одном из кадров сотрудник службы безопасности повалил на землю активиста, выкрикнувшего "Свободу Палестине!". В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: "Вот так мы встречаем сторонников терроризма".

После публикации видео несколько европейских стран вызвали израильских послов. Еврокомиссия назвала обращение с пропалестинскими активистами "совершенно неприемлемым". Действия Бен-Гвира также раскритиковал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Флотилия "Сумуд" представляет собой международную гражданскую инициативу, целью которой является прорыв израильской блокады сектора Газа, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

По словам организаторов, в состав флотилии входили более 55 судов с активистами из разных стран. Нынешняя акция организована турецким гуманитарным фондом IHH, который участвовал в организации "Флотилии свободы" в 2010 году. Всего были задержаны 430 активистов из 39 стран.

Израильские власти ранее неоднократно заявляли, что будут пресекать попытки прорыва морской блокады сектора Газа, рассматривая подобные акции как поддержку ХАМАС. Группировка признана террористической в США, Евросоюзе и Израиле.