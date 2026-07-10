Франция признала, что не готова к изменению климата.

Высший совет по климату опубликовал отчет о провале адаптации страны к глобальному потеплению.

В то время как Франция переживает уже третью волну тепла в 2026 году, Высший совет страны по климату опубликовал ежегодный доклад. Эксперты пришли к неожиданным выводам — одна из сильнейших экономик Европы не готова к изменению климата, пишет TF1 Info.

Франция не готова

Европейская жара-2026 стала мощным сигналом: перегрев школ, остановка поездов, перебои в электросетях, непригодное для проживания жилье, человеческие жертвы. По словам экспертов, Франция делает выбор в пользу антикризисного управления, а не предвидения последствий глобального потепления.

«Наша инфраструктура, наш образ жизни, наши системы сегодня развивались в условиях климата, которого больше не существует», — отмечает палеоклиматолог Валери Массон-Дельмотт. Согласно национальному плану TRACC, Франция должна адаптироваться к уровню потепления +4 °C к 2100 году. Однако конкретных действий мало — в основном диагностика, исследования и оценки.

Что было сделано и чего не хватает

В 2025 году на адаптацию к жаре было направлено около 1,7 млрд евро, но этих средств недостаточно. План PNACC-3, третий национальный план адаптации, приостановлен из-за нехватки финансирования. Вместе с тем власти ужесточили обязательства работодателей по защите сотрудников от жары, есть аналогичный план по школам, но, по словам экспертов, он «с трудом внедрялся во время июньской жары».

Высший совет страны по климату подчеркивает: ответственность лежит не только на государстве. Местные власти тоже должны адаптировать общественные пространства и транспорт. К примеру, можно измененить расписание, организовать гражданский резерв, устанавливать жалюзи и навесы.

Тепловой удар по экономике

Специалисты подчеркивают: цена бездействия в ближайшие годы может быть особенно велика. По данным сети центральных банков по вопросам озеленения, при потеплении на 2 °C потери ВВП к 2050 году могут составить около 15%, а при 3 °C — 30% к 2100 году. Задержки в политике адаптации делают будущие действия более сложными и дорогостоящими.

Периоды сильной жары обходятся французской экономике очень дорого. При температуре выше 30 °C каждый дополнительный градус снижает почасовую выработку примерно на 3%. Остановка деятельности, перегрев инфраструктуры, сбои в транспорте — все это прямые экономические потери.

Климатологи предупреждают: не исключено, что уровень потепления достигнет 3,5 °C в глобальном масштабе, а при негативном сценарии — до 4 °C (во Франции — еще выше). Тогда лето 2026 года станет одним из самых прохладных за следующие несколько лет.

Как планируют менять жизнь в стране

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