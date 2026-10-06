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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Октября 2026, 11:42
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Фон дер Ляйен настаивает на полном отказе ЕС от российского газа до конца 2027 года

Несмотря на энергетический кризис, Европейский союз намерен свести импорт российского газа к нулю к концу 2027 года.

Фон дер Ляйен настаивает на полном отказе ЕС от российского газа до конца 2027 года.
Фон дер Ляйен настаивает на полном отказе ЕС от российского газа до конца 2027 года.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 6 октября, во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, посвященного планам заседания Европейского совета 15–16 октября.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС не откажется от планов прекратить потребление российского газа.

"Четыре года назад Россия пыталась нас шантажировать. В то время 45% нашего импорта газа поступало из России. Практически за одну ночь почти весь этот импорт был прекращён. Но Европа держалась вместе, и мы вышли из этого более сильными", – заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС диверсифицировал поставки газа и значительно ускорил инвестиции в собственную чистую энергетику.

"Сегодня наш импорт российского газа сократился с 45% до 12%. И мы сократим его до нуля к концу следующего года", – пообещала председатель Еврокомиссии.

Отказ от российского газа состоится, несмотря на энергетический кризис и высокие цены на энергоносители, которые платят европейские семьи и промышленность.

"С конца февраля цены на газ выросли на 140%. Цены на дизельное топливо удвоились. В целом импортируемое ископаемое топливо обошлось Европе в дополнительные 100 миллиардов евро с начала войны в Иране. И это без единой дополнительной молекулы энергоносителей", – напомнила Урсула фон дер Ляйен.

Политик выразила уверенность, что ЕС выйдет из этого кризиса сильнее, чем вошел в него".

Как сообщала "Европейская правда", Европа потратила рекордные 7,3 млрд евро на российский арктический газ за восемь месяцев 2026 года, превысив общий объем за 2025 год.

Напомним, с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ).

Однако после принятия 21-го пакета санкций ЕС было сохранено временное исключение для отдельных поставок газа в третьи страны по старым контрактам.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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