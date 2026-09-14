Европа за 8 месяцев потратила €7,3 млрд на арктический газ из РФ: больше, чем за весь 2025 год

Несмотря на публичные заявления о разрыве экономических связей с Россией, за первые восемь с небольшим месяцев текущего года Европа заплатила около 7,28 млрд евро за СПГ с российского арктического проекта «Ямал СПГ».

Это уже превысило показатель в 7,3 млрд евро, зафиксированный за весь 2025 год, сообщает Euronews.

Эти данные были обнародованы в ходе расследования, проведенного немецкой НПО Urgewald, которая выявляет финансовые институты и компании, поддерживающие проекты, наносящие ущерб климату.

По данным Urgewald, за первые восемь месяцев 2026 года в европейские порты прибыло 156 партий СПГ с «Ямала» общим объемом 11,39 млн тонн, тогда как за аналогичный период 2025 года (с января по август) было доставлено 142 партии объемом 10,34 млн тонн; таким образом, рост в годовом исчислении составил 10,1%.

Оперативные данные аналитической компании Kpler свидетельствуют о том, что в период с 1 января по 5 сентября текущего года на долю европейских портов пришлось 88,9% всего мирового экспорта с «Ямала», тогда как в 2025 году этот показатель составлял 78,2%.

«Это свидетельствует о том, что покупатели из ЕС стремятся максимально увеличить импорт в преддверии запрета, вступающего в силу в январе 2027 года. Большая часть этих объемов поставляется в рамках действующих долгосрочных контрактов, поскольку закупка СПГ по краткосрочным контрактам была запрещена еще в апреле этого года», — сообщил Euronews энергетический аналитик Kpler Шарль Костерруз.

По оценкам энергетических аналитиков, ЕС превысил показатель общего годового объема закупок всего за восемь месяцев и пять дней. Это произошло под влиянием «идеального шторма» факторов: роста цен на газ в Европе и увеличения объемов поставок, вызванного тем, что конфликт на Ближнем Востоке нарушил работу ключевого маршрута транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив.

В этой системе морских перевозок доминируют две европейские компании: базирующаяся в Глазго Seapeak и связанная с греческим бизнесом судоходная компания Dynagas. В общей сложности суда, связанные с этими двумя европейскими компаниями, обеспечили транспортировку 72% всего объема экспорта СПГ с проекта «Ямал СПГ».

Шесть танкеров ледового класса Arc7, эксплуатируемых компанией Seapeak (штаб-квартира в Глазго), в период с января по август перевезли 65 партий груза общим весом 4,73 млн тонн. Суда компании Dynagas, связанной с греческим бизнесом, доставили еще 62 партии груза общим весом около 4,5 млн тонн.

«Европа заявляет, что отказывается от российских энергоносителей. Однако эти цифры свидетельствуют об обратном, — отметил Александр Кирк, старший координатор кампаний в Urgewald. — За первые восемь месяцев года ЕС закупил на 10% больше СПГ с "Ямала", получив почти 9 из каждых 10 тонн, экспортированных этим проектом».

Костерруз добавил, что в число крупнейших импортеров СПГ с «Ямала» в Европе входят Франция (4,4 млн тонн), Бельгия (3 млн тонн), Испания (2,7 млн тонн) и Нидерланды (1,1 млн тонн).

Встреча лидеров ЕС в Арктике

Этот всплеск торговли происходит в весьма деликатный момент: 13 сентября лидеры европейских стран прибыли в Финляндию на саммит по вопросам европейской Арктики, а дипломаты в Брюсселе готовят 22-й пакет санкций ЕС (при этом Греция добилась исключения для себя из запрета на импорт российского СПГ).

Согласно результатам расследования, Европа выступает не только главным покупателем российской продукции, но и ключевым звеном логистической цепочки арктической торговли, что создает для Москвы серьезную уязвимость.

Поскольку арктические воды большую часть года скованы льдом, Россия использует для навигации 15 специализированных танкеров ледового класса Arc7.

Короткие рейсы в европейские порты позволяют этим судам быстро разгружать топливо и возвращаться в Сибирь.

Если бы зимой России пришлось направлять эти же суда в Азию, путь занимал бы на несколько недель больше времени, а общий объем экспорта российского газа рухнул бы.

В августе 2026 года «Ямал» распределил объемы экспорта практически поровну: семь партий общим весом 497 945 тонн были доставлены в европейские порты, а еще семь партий (493 855 тонн) — в пункты назначения в Азии.

Однако, хотя летнее открытие Северного морского пути позволило России в августе временно разделить экспортные поставки поровну между Европой и Азией, это «окно возможностей» закрывается.

К декабрю восточный маршрут в Азию становится непроходимым из-за льдов, что делает прямые поставки невозможными и вынуждает Россию вновь переориентироваться на европейское направление.

Надвигающийся запрет на импорт российского СПГ

Однако решающее испытание наступит 1 января 2027 года, когда должен вступить в полную силу официальный запрет ЕС на импорт российского СПГ и связанные с ним морские услуги.

Эксперты предупреждают: если Россия лишится доступа к портам ЕС, ее деятельность в Арктике столкнется с беспрецедентным давлением.

Пока европейские лидеры собираются в финском Рованиеми для координации усилий по обеспечению безопасности в Арктике перед лицом российской экспансии, активисты указывают на то, что военная казна Кремля напрямую пополняется за счет европейских энергетических компаний.

«Нельзя игнорировать тот факт, что деньги, порты и морские услуги ЕС помогают одному из ключевых арктических энергетических проектов Путина демонстрировать рекордные показатели», — предупредил Себастьян Рёттерс, эксперт Urgewald по вопросам санкций.

На фоне обсуждения в Брюсселе 22-го пакета санкций активисты требуют от правительств европейских стран устранить существующие лазейки. Они настаивают на немедленном запрете на обслуживание танкеров ледового класса Arc7 и на жестком эмбарго в отношении продажи специализированных СПГ-танкеров российским компаниям.

Пока неясно, хватит ли у стран ЕС — все еще опасающихся резкого роста цен на энергоносители в зимний период — политической воли, чтобы разорвать эту многомиллиардную финансовую связь.