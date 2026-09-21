Эксперты предупредили о возможном подорожании газа на 6–7 леев.

Эксперт в области энергетики Сергей Тофилат утверждает, что цена может вырасти, если европейские котировки сохранятся на нынешнем уровне.

По его словам, закупочная цена газа для Молдовы напрямую зависит от биржевых котировок. Если при последнем пересмотре тарифа учитывалась цена около 56 евро за МВт·ч, то сейчас она достигла примерно 82 евро, сообщает Radio Moldova.

«Если бы тариф рассчитывали сегодня, это означало бы еще примерно 6–7 леев сверху», — пояснил Тофилат.

В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) пока не подтверждают возможность такого повышения. Глава Административного совета НАРЭ Константин Боросан заявил, что тариф рассчитывается на основе фактических данных и делать прогноз о росте на 6–7 леев преждевременно.

При этом он подтвердил, что международные цены на газ уже превышают уровень, заложенный в действующий тариф. Если такая ситуация сохранится, поставщик будет обязан обратиться с запросом на пересмотр тарифа, а НАРЭ может начать процедуру и по собственной инициативе.

Власти также готовят меры для смягчения последствий возможного подорожания для населения. По словам госсекретаря Министерства энергетики Виталие Мыцэ, план подготовки к холодному сезону предусматривает механизм компенсаций за газовые счета. При этом круг получателей помощи будет уже, чем в предыдущие годы: поддержка предназначена прежде всего для наиболее нуждающихся семей.

Еще одно изменение вступит в силу с 1 января 2027 года — тариф на газ будут пересматривать ежеквартально вместо действующего годового тарифа. Это позволит быстрее учитывать изменения на международном рынке.

С 1 сентября потребители платят 20,30 лея за кубометр газа. Последний раз тариф повышали в августе — почти на 6 леев.