Трамп построит под Белым домом подземный комплекс с защитой от дронов и госпиталем.

Во время экскурсии для журналистов он заявил, что объект на самом деле уходит на шесть этажей под землю и включает не только помещения для мероприятий, но и крупную систему безопасности, пишет bild.de

По словам Трампа, в комплексе появятся госпиталь, помещения для военных и сотрудников Секретной службы, инфраструктура для защиты от дронов и позиции для снайперов. Президент также утверждает, что крыша здания сможет защищать от атак беспилотников и ракет.

«Если дрон ударит, он просто отскочит. Никакого попадания не будет. У нас будут великолепные возможности для снайперов. Наших снайперов, а не вражеских», — заявил Трамп.

Президент США отдельно подчеркнул, что строительство финансируется не из бюджета.

«Это мои деньги и деньги спонсоров. Ни цента налогоплательщиков», — добавил он.