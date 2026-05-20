theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
report.az logoreport
20 Мая 2026, 23:45
120
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп: США не позволят пошатнуть их доминирование в Западном полушарии

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в выступлении перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США в Гротоне (штат Коннектикут).

Трамп: США не позволят пошатнуть их доминирование в Западном полушарии.
Трамп: США не позволят пошатнуть их доминирование в Западном полушарии.

"С вашей помощью мы восстанавливаем один из самых давних принципов нашей национальной безопасности, который заключается в том, чтобы не позволить никому ни при каких обстоятельствах помешать американскому доминированию в Западном полушарии", - сказал он, передает report.az

Ранее Администрация Трампа неоднократно сигнализировала о том, что будет добиваться возвращения к доктрине Монро, в рамках которой Вашингтон провозгласил, что вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов. Она была сформулирована пятым американским президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу США в 1823 году. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил ранее, что Вашингтон намерен добиваться исключения других держав из дел Западного полушария.

Источник
report.az logoreport
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте