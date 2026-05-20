Трамп: США не позволят пошатнуть их доминирование в Западном полушарии.

"С вашей помощью мы восстанавливаем один из самых давних принципов нашей национальной безопасности, который заключается в том, чтобы не позволить никому ни при каких обстоятельствах помешать американскому доминированию в Западном полушарии", - сказал он, передает report.az

Ранее Администрация Трампа неоднократно сигнализировала о том, что будет добиваться возвращения к доктрине Монро, в рамках которой Вашингтон провозгласил, что вся Южная Америка является исключительной зоной его интересов. Она была сформулирована пятым американским президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании к Конгрессу США в 1823 году. Глава Пентагона Пит Хегсет отметил ранее, что Вашингтон намерен добиваться исключения других держав из дел Западного полушария.