Еврокомиссия: Грядёт очередная сильная волна жары.

В Брюсселе подчёркивают: климатические риски растут быстрее, чем успевают адаптироваться системы здравоохранения, инфраструктура и экономика.

Европейская комиссия объявила о приближении новой волны экстремальной жары, которая, по оценкам европейских структур, может повторить разрушительные последствия июньского аномального потепления. В Брюсселе подчёркивают: климатические риски растут быстрее, чем успевают адаптироваться системы здравоохранения, инфраструктура и экономика, пишет euronews.com

Что говорит Еврокомиссия

Европейский комиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Хаджи Лахбиб выступила с предупреждением, отметив, что нынешнее лето уже демонстрирует тревожные тенденции. Она подчеркнула, что метеорологические службы фиксируют устойчивый рост температурных рекордов.

"В этом году снова побиты рекорды. Спустя всего несколько недель после исторически высокой температуры в июне приближается очередная сильная волна жары", — заявила Лахбиб, комментируя последние данные наблюдений.

По словам еврокомиссара, июньская жара стала серьёзным испытанием для европейских стран: больницы оказались перегружены пациентами с тепловыми ударами, школы временно закрывались, а сельскохозяйственные хозяйства понесли значительный ущерб из‑за гибели урожая.

По оценкам европейских ведомств, июньская волна жары привела к не менее чем 3,5 тысячам смертей. Франция отдельно сообщила о резком росте сверхнормативной смертности (2 тыс человек) в последнюю неделю июня — показатель, который власти напрямую связывают с аномальными температурами.

Ирландия призывает к решительным климатическим мерам

О необходимости срочных действий заявил и государственный министр Ирландии по делам Европы и обороны Томас Бирн. Его комментарий прозвучал в контексте обсуждения климатической политики ЕС, где Ирландия традиционно выступает за ускорение адаптационных программ.

Бирн подчеркнул, что европейский регион сталкивается с климатическими изменениями быстрее, чем многие другие части мира.

"Наш регион нагревается быстрее всех в мире. Антропогенное изменение климата, без сомнения, является одной из основных причин тепловых волн, лесных пожаров и других экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и засухи", — отметил ирландский министр.

По его словам, государства ЕС должны не только снижать выбросы, но и готовить инфраструктуру к новым климатическим реалиям: от модернизации систем водоснабжения до пересмотра стандартов строительства.

Профсоюзы требуют защиты работников

На фоне предупреждений властей профсоюзы усиливают давление на работодателей и правительства. Организации, представляющие интересы работников в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, заявляют, что нынешние нормы охраны труда не соответствуют новым климатическим рискам.

Среди предложений профсоюзов — установление предельных температур для работы, обязательные охлаждающие перерывы, доступ к питьевой воде и гибкая корректировка графиков труда в периоды экстремальной жары.

Профсоюзные лидеры подчёркивают: тепловой стресс становится фактором, который напрямую влияет на здоровье работников и производительность, а значит — на экономику в целом.

Европа в условиях климатического ускорения

Эксперты отмечают, что Европа переживает климатическое ускорение: температуры растут быстрее, чем в среднем по планете, а экстремальные явления — от засух до внезапных ливней — становятся более частыми.

По данным климатических служб ЕС, лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений, а тенденции 2025–2026 годов подтверждают устойчивый рост температур.