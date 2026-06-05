Euractiv: Еврокомиссия создаст антикитайский торговый инструмент.

По словам главного сотрудника исполнительного органа ЕС по вопросам торговой политики Дениса Редонне, сильные искажения, создаваемые ориентированной на экспорт экономикой Китая, означают, что «традиционные торговые инструменты неизбежно в какой-то момент достигнут своего предела». По его мнению, существующие инструменты, включая меры по борьбе с субсидиями и демпингом, а также механизмы, направленные на защиту компаний от внезапного увеличения импорта, «как правило, носят узкоспециализированный характер и затрагивают лишь отдельные продукты». Поэтому Еврокомиссия сейчас изучает вопрос «их адаптации к новым условиям».

Euractiv уточняет, что параллельно представители ЕС решают вопрос защиты торговли от Китая дипломатическими и иными путями. На этой неделе комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович встретился с заместителем министра торговли Китая Ли Чэнганом в Париже. 5 июня Шефчович выступит на Европейском фонде экономики и социальных наук с речью о возможностях бесконфликтного пересмотра двусторонних торговых и инвестиционных отношений. Лидеры ЕС также обсудят отношения с Китаем на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 июня.