ЕЦБ впервые за три года повышает ставку на фоне инфляции из-за войны с Ираном.

ЕЦБ проводит денежно-кредитную политику в зоне евро через три ключевые процентные ставки, при этом ставка по депозитам (deposit facility) служит основным ориентиром его политики, передает euronews.com

В последний раз ставка по депозитам ЕЦБ повышалась в сентябре 2023 года, когда она достигла максимума в 4,0 % после цикла ужесточения, направленного на стабилизацию постпандемического инфляционного кризиса.

ЕЦБ также поднял ставку по основным операциям рефинансирования до 2,4 %, а ставку по маржинальным кредитам (marginal lending facility) до 2,65 %.

Повышение ключевых ставок означает явный разворот от цикла смягчения, который задавал подход ЕЦБ большую часть 2025 года, и происходит на фоне ускорения инфляции в зоне евро до 3,2 % в мае, что стало самым высоким показателем с сентября 2023 года, при этом рост цен на энергоносители достиг 10,9 %.

По сути, управляющий совет признал, что бездействовать дальше уже нельзя.

Еще до заседания в четверг финансовые рынки почти полностью заложили в цены повышение ставок: члены управляющего совета ЕЦБ, как сторонники более жесткого курса, так и «голуби», сигнализировали о повышении в июне.

Экономика еврозоны под давлением

Повышение ставок приходится на непростой момент для экономики еврозоны.

Экономика блока в первом квартале 2026 года сократилась на 0,2 %, что побудило экономистов предупреждать о риске периода стагфляции, то есть сочетания слабого роста с ускоряющейся инфляцией и падением доверия.

Собственный опрос ЕЦБ среди профессиональных прогнозистов (Survey of Professional Forecasters) предполагает, что рост ВВП в 2026 году составит всего 0,9 %. Пересмотр в сторону понижения напрямую связывают с негативным эффектом высоких цен на энергоносители, вызванных войной в Иране.

Инфляция поднялась до 3,2 %, максимального уровня с 2023 года, а базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергия, также выросла с 2,2 % в апреле до 2,5 % в мае, что опровергает тезис о том, будто ценовое давление ограничивается только энергетикой.

Для домохозяйств и бизнеса в 21 стране еврозоны это решение означает рост стоимости заимствований по ипотеке и корпоративным кредитам в тот момент, когда покупательная способность уже под давлением из-за высоких цен на топливо и газ.

Рынки также закладывают примерно 50‑процентную вероятность дальнейшего повышения в сентябре, что говорит о том, что шаг, сделанный в четверг, воспринимается как начало нового этапа ужесточения политики, а не как разовая точечная мера.

Экономисты били тревогу

Аргументы в пользу повышения ставки в четверг были сформулированы заранее, и наиболее жестко это сделала член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая отвечает за рыночные операции банка.

Шнабель утверждала, что ЕЦБ должен повысить ставку в июне вне зависимости от того, приведут ли проходящие мирные переговоры по Ирану к соглашению, ссылаясь на продолжительность конфликта и на то, насколько высокие цены на энергоносители уже распространяются на остальную экономику.

Выступая на конференции в Сеуле, Шнабель предупреждала, что «риск расшатывания инфляционных ожиданий растет» и что банк больше не может «игнорировать этот шок».

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн также заявлял, что с момента мартовских прогнозов банка условия ухудшились и что июньское заседание приведет к пересмотру прогноза по инфляции в сторону повышения. Шнабель пошла еще дальше и предположила, что инфляция может подняться до 4 % до конца года.