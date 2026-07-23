theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Июля 2026, 23:51
1 701
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро

Европейский центральный банк представил варианты дизайна банкнот евро в категориях "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро.
Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро.

Президент Кристин Лагард представила 10 вариантов в категориях "Европейская культура" и "Реки и птицы". Граждане еврозоны могут голосовать за эти варианты до 21 сентября, после чего Совет управляющих примет окончательное решение "примерно в конце года", как говорится в заявлении, передает eurointegration.com.ua

Это первое масштабное обновление со стороны ЕЦБ со времени введения евро в обращение более двух десятилетий назад. Учитывая национальную символику, которая часто изображается на банкнотах, их дизайн уже давно является деликатным вопросом в валютном союзе из 21 страны. На текущей серии изображены обобщённые ворота и мосты, не связанные ни с какими существующими зданиями или достопримечательностями.

"Банкноты евро – это больше, чем средство платежа, – это одно из самых наглядных воплощений Европы", – отметила Лагард.

Работа над новыми бумажными деньгами ведётся параллельно с подготовкой к введению цифрового евро.

В пилотном проекте ЕЦБ по цифровому евро участвуют компании от Revolut до UniCredit

В 2021 году ЕЦБ начал процесс обновления банкнот евро, включающий модернизацию их элементов защиты. Изначально было предложено семь тем, но в конце 2023 года, после опроса граждан еврозоны, выбор был сужен до двух.

ЕЦБ не указал, когда именно новые банкноты будут распространены среди населения, отметив лишь, что дизайн-победитель "пройдет дальнейшую разработку и тестирование перед запуском в производство" и "поступит в обращение в последующие годы".

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте