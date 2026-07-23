Европейский центральный банк представил 10 вариантов дизайна новых банкнот евро.

Европейский центральный банк представил варианты дизайна банкнот евро в категориях "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Президент Кристин Лагард представила 10 вариантов в категориях "Европейская культура" и "Реки и птицы". Граждане еврозоны могут голосовать за эти варианты до 21 сентября, после чего Совет управляющих примет окончательное решение "примерно в конце года", как говорится в заявлении, передает eurointegration.com.ua

Это первое масштабное обновление со стороны ЕЦБ со времени введения евро в обращение более двух десятилетий назад. Учитывая национальную символику, которая часто изображается на банкнотах, их дизайн уже давно является деликатным вопросом в валютном союзе из 21 страны. На текущей серии изображены обобщённые ворота и мосты, не связанные ни с какими существующими зданиями или достопримечательностями.

"Банкноты евро – это больше, чем средство платежа, – это одно из самых наглядных воплощений Европы", – отметила Лагард.

Работа над новыми бумажными деньгами ведётся параллельно с подготовкой к введению цифрового евро.

В пилотном проекте ЕЦБ по цифровому евро участвуют компании от Revolut до UniCredit

В 2021 году ЕЦБ начал процесс обновления банкнот евро, включающий модернизацию их элементов защиты. Изначально было предложено семь тем, но в конце 2023 года, после опроса граждан еврозоны, выбор был сужен до двух.

ЕЦБ не указал, когда именно новые банкноты будут распространены среди населения, отметив лишь, что дизайн-победитель "пройдет дальнейшую разработку и тестирование перед запуском в производство" и "поступит в обращение в последующие годы".