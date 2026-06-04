Эстония в августе начнет принимать в своих тюрьмах заключенных из Швеции.

Для вступления в силу соглашения между Эстонией и Швецией об аренде тюрем его еще необходимо ратифицировать парламенту Эстонии. Согласно плану, это может произойти 10 июня, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на err.ee

Днем позже правительство может принять решение по бюджетной части договора об аренде тюрем, а для вступления его в силу его должен провозгласить президент Алар Карис. Договор вступит в силу после обмена дипломатическими нотами между сторонами.

"После этого начнутся практические шаги", – сказала руководитель отдела организации тюремной работы Тюремной службы Тийна Унукс.

"Мы надеемся, что обмен нотами состоится быстро. Мы учли, что первые шведские заключенные могут прибыть в Тартускую тюрьму в августе", – добавила Унукс.

"Заключенные будут прибывать постепенно. С момента вступления соглашения в силу в августе прибудет 100 заключенных, до конца года в Тартуской тюрьме будет до 200 заключенных, а примерно к тому же времени следующего года, согласно договору, в Тарту будет находиться до 600 шведских заключенных", – отметила Унукс.

После ратификации соглашения тюремная служба начнет перевод заключенных, которые сейчас содержатся в Тартуской тюрьме, в Вирускую и Таллиннскую тюрьмы, чтобы было время обновить помещения и провести ремонтные работы до прибытия шведских заключенных.

После вступления договора в силу Тюремная служба планирует нанять более 300 новых сотрудников в течение года, которые будут работать со шведскими заключенными в Тарту.