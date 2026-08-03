Эстония признана лучшим местом для релокации в мире в 2026 году.

Глобальный индекс релокации учитывает такие показатели, как общая доступность, безопасность на улицах, качество воздуха и комфорт климата.

Опубликован новый индекс, оценивающий лучшие страны и территории для переезда в 2026 году, и на первой строчке рейтинга оказалось балтийское государство, передает euronews.com

Эстония заняла первое место в мире в глобальном индексе Rumavi по релокации благодаря своей банковской инфраструктуре, возможностям для ведения бизнеса и гарантиям прав собственности для неграждан.

Индекс ежегодно публикуется в конце второго квартала и оценивает 192 страны по 24 показателям, сгруппированным в четыре категории: финансы и налоги, качество жизни и здравоохранение, безопасность и стабильность, а также адаптация и возможности.

В индексе используются несколько источников данных и экспертные оценки. Так, при расчёте общего уровня доступности независимая консалтинговая компания Rumavi учитывала и данные Всемирного банка по уровню цен (паритет покупательной способности, PPP), и исследование стоимости жизни Mercer, а для оценки политической стабильности брались индекс глобального мира Global Peace Index 2025 и показатель эффективности государственного управления World Bank WGI Government Effectiveness, каждый с удельным весом 50 %.

По каждому показателю страна получает оценку по стобалльной шкале. Эстония получила 99 баллов из 100 за валюту и банковскую систему, 96 — за возможности для бизнеса, 82 — за доступность жилья, 86 — за зелёные зоны и 77 — за безопасность на улицах.

Наихудшим оказался показатель климатического комфорта: всего 20 баллов из 100 из-за холодных, тёмных зим.

Пять европейских стран вошли в первую десятку глобального индекса релокации; следующей после Эстонии стала Португалия, занявшая четвёртое место.

Страна получила высокие оценки за валюту и банковский сектор, за права собственности для неграждан и низкие риски конфликтов, однако по налогу на доходы населения ей поставили всего 48 баллов.

Другое балтийское государство, Литва, заняло шестое место; Rumavi отмечает там обилие зелёных зон, а также развитую валютно-банковскую инфраструктуру.

Замыкают первую десятку Чехия (9-е место) и Мальта (10-е).

Лучшие страны и территории для переезда в мире

Эстония Сингапур Малайзия Португалия Тайвань Литва Гонконг Сент-Китс и Невис Чехия Мальта

Куда стоит переезжать пенсионерам, цифровым кочевникам и семьям

Помимо общего рейтинга существуют отдельные списки для пенсионеров, цифровых кочевников, семей и предпринимателей, где отдельные показатели получают больший вес.

Для цифровых кочевников наибольший вес имеют стоимость жизни, цифровая инфраструктура и налогообложение зарубежных доходов, тогда как путь к получению постоянного вида на жительство не учитывается, поскольку для кочевников важнее всего гибкость.

В случае пенсионеров приоритет отдается качеству здравоохранения и налогообложению зарубежных доходов; при этом стартап-экосистема и образование вовсе не учитываются.

В рейтинге для семей наибольший вес отводится безопасности на улицах, затем уровню образования и школьной системе, стоимости жизни и качеству здравоохранения.

Исходя из этих критериев, Эстония снова заняла первое место в категории для семей, а в списке для предпринимателей оказалась второй, уступив лишь Сингапуру. Португалия занимает второе место в мире среди направлений для цифровых кочевников после Малайзии и третье — в рейтинге для пенсионеров.