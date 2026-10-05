Эстония передвигает войска ближе к границе с Россией на фоне опасений провокаций.

Эстония готовится к возможным провокациям со стороны России и перебрасывает войска ближе к российской границе и закупает вооружение, способное наносить удары вглубь РФ.

В рамках новой стратегии «активной обороны» была расширена и модернизирована база в Йыхви — в 50 километрах от границы с России. Туда из главной военной базы Эстонии в городе Тапа (примерно 150 километров от границы с РФ) переведен штаб 1-й пехотной бригады, пишет meduza.io со ссылкой на ft.com

Кроме того, в Нарве строится новая военная база, рассчитанная на 1000 военнослужащих. Предполагается, что 200 военных будут дислоцированы там на постоянной основе, а еще 800 человек база сможет принять в случае кризисной ситуации на границе.

Эстонские военные считают, что Россия вряд ли попытается захватить приграничную Нарву, но не исключают провокаций с целью проверить работу статьи о коллективной обороне НАТО.

В рамках стратегии «активной обороны», напоминает издание, Эстония еще в 2025 году заключила контракты на закупку девяти установок HIMARS американского производства с ракетами дальностью до 300 километров и девяти южнокорейских MRLS Chunmoo с аналогичной дальностью.

Военные и спецслужбы предполагают, что Россия не готова к полномасштабной войне с НАТО, по крайней мере в ближайшие пару лет, пишет FT, но собираются сделать все для того, чтобы «о вторжении не возникало и мысли». «Наша цель ясна — держать врага и разрушения войны подальше от территории Эстонии», — заявили в Минобороны.

Европейские страны, прежде всего, граничащие с РФ, в последние несколько месяцев неоднократно заявляли, что опасаются российских провокаций, с целью оказать давление на НАТО и вынудить отказаться от поддержки Украины. В частности, летом 2026 года о таком говорили спецслужбы Латвии.