Педагоги из Молдовы отправятся в Румынию и Эстонию за передовым опытом.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, программа финансируется Всемирным банком, пишет rupor.md

Участники посетят учреждения-партнеры, чтобы перенять лучшие практики и их дальнейшее внедрение в молдавских школах. Всего в Румынии запланировано 48 маршрутов для 40 учебных заведений, а в Эстонии пройдут пять визитов с участием 98 представителей из 29 учреждений, сопровождаемых пятью координаторами министерства.

В ходе поездок педагоги будут присутствовать на занятиях в классах и лабораториях, участвовать в практических воркшопах и обсуждать с зарубежными коллегами цифровизацию образования, робототехнику, развитие STEM- и STEAM-навыков, инклюзивное обучение, современные методы оценивания и образовательное лидерство.

Осенний этап ознакомительных визитов в Румынии охватывает делегации из Кишинева, Гратиешт, Селиште, Единец, Лэпушны, Суручен и других населенных пунктов. Программа включает поездки в Сучаву, Яссы, Хуши, Чернаводэ, Онешты, Бакэу, Галац и Тимишоару. Мероприятия адаптированы под проекты конкретных школ и затрагивают такие темы, как программирование, цифровое сельское хозяйство, преподавание языков, наставничество и поддержка учащихся с трудностями в обучении. В октябре и ноябре серия визитов продолжится в уездных центрах, колледжах и университетах Румынии.

В Эстонии поездки пройдут с 22 сентября по 10 октября в Таллине и Тарту. Группы педагогов из различных районов Молдовы, включая муниципий Кишинев, Страшены, Яловены, Дубоссары, Флорешты, Бельцы, Сороки, Оргеев и Чадыр-Лунгу, изучат вопросы языкового перехода, инклюзивной инфраструктуры, использования искусственного интеллекта, робототехники и виртуальной реальности в учебном процессе.

По возвращении домой каждое учреждение разработает детальный план действий и портфолио решений для модернизации учебных пространств и улучшения методов преподавания. Полученный опыт поможет организовывать интерактивные уроки и активнее развивать инженерно-технические направления.

Как отмечает министерство образования, гранты в рамках проекта EQIP достигают 36 тысяч долларов на одно учебное заведение и направлены на цифровую трансформацию, оснащение лабораторий и укрепление институционального потенциала.

Ранее, в ноябре 2025 года, министр образования Дан Перчун в рамках конференции «Отчет о расширении 2025» заявлял о планах кардинального обновления учебной программы. В частности, с сентября 2027 года молдавские школьники с 1 по 12 класс начнут учиться по математике на основе переведенных и адаптированных эстонских учебников, на издание которых в 2027 и 2028 годах планируется выделить примерно по 150 млн леев. Кроме того, в школьную программу вводятся новые предметы (финансовая и медиаграмотность, образование в области здоровья), а в курсе истории усилят внимание к событиям XX века — голоду, депортациям, советским репрессиям и войне за независимость на Днестре.