Эстония открыла посольство в Молдове: новый посол уже прибыл в Кишинев

Эстония открыла постоянное посольство в Кишиневе, а в должность вступил первый посол этой страны в Молдове Сийри Кёнигсберг. Об этом сообщил министр иностранных дел Михай Попшой.

Постоянное дипломатическое присутствие Таллина в Кишиневе открывает новые возможности для укрепления связей между государствами, считает МИД. Попшой охарактеризовал открытие дипмиссии как мощный политический сигнал, который сделает диалог еще более предметным и поможет запустить совместные проекты, передает rupor.md

«Мы рады, что теперь Эстония представлена в Кишиневе постоянным посольством. Это сильный политический сигнал и подтверждение прекрасных отношений между нашими странами. Уверен, что это присутствие облегчит еще более тесный диалог и послужит развитию новых проектов на благо обеих стран», — отметил министр.

Эстонская сторона подтвердила готовность и дальше делиться своим опытом реформ, необходимых для евроинтеграции. Дипломаты договорились задействовать весь потенциал нового посольства для углубления партнерства в интересах граждан обеих стран.