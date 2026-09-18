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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 19:02
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Эстония открыла посольство в Молдове: новый посол уже прибыл в Кишинев

Эстония открыла постоянное посольство в Кишиневе, а в должность вступил первый посол этой страны в Молдове Сийри Кёнигсберг. Об этом сообщил министр иностранных дел Михай Попшой.

Эстония открыла посольство в Молдове: новый посол уже прибыл в Кишинев
Эстония открыла посольство в Молдове: новый посол уже прибыл в Кишинев

Постоянное дипломатическое присутствие Таллина в Кишиневе открывает новые возможности для укрепления связей между государствами, считает МИД. Попшой охарактеризовал открытие дипмиссии как мощный политический сигнал, который сделает диалог еще более предметным и поможет запустить совместные проекты, передает rupor.md

«Мы рады, что теперь Эстония представлена в Кишиневе постоянным посольством. Это сильный политический сигнал и подтверждение прекрасных отношений между нашими странами. Уверен, что это присутствие облегчит еще более тесный диалог и послужит развитию новых проектов на благо обеих стран», — отметил министр.

Эстонская сторона подтвердила готовность и дальше делиться своим опытом реформ, необходимых для евроинтеграции. Дипломаты договорились задействовать весь потенциал нового посольства для углубления партнерства в интересах граждан обеих стран.

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Источник
rupor.md logorupor
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