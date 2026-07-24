ЕС ввел санкции против владельца Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

Российская компания «Интер РАО», контролирующая Молдавскую ГРЭС в Приднестровском регионе, включена в санкционный список Европейского союза в рамках 21-го пакета ограничительных мер, принятого против Российской Федерации.

В обосновании санкций Совет ЕС указывает, что «Интер РАО» является одной из крупнейших энергетических компаний России с выручкой 1,36 трлн рублей в 2023 году (около 14,7 млрд евро) и обслуживает примерно 19 млн потребителей, пишет deschide.md

По данным Совета ЕС, компания находится под контролем правительства Российской Федерации. Среди ее акционеров — государственные компании «Россети» и «Роснефтегаз», а сама «Интер РАО» является одним из крупнейших налогоплательщиков российского федерального бюджета и перечисляет значительные суммы в виде налогов и дивидендов.

Кроме того, в совет директоров «Интер РАО» входят лица, уже находящиеся под санкциями ЕС, в том числе исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, которого считают близким соратником президента России Владимира Путина, а также директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Совет ЕС пришел к выводу, что благодаря своим масштабам, государственному контролю и финансовым отчислениям в бюджет Российской Федерации компания «Интер РАО» оказывает финансовую поддержку российскому правительству, ответственному за незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Молдавская ГРЭС, контролируемая «Интер РАО», является крупнейшей электростанцией Республики Молдова и основным источником электроэнергии для Приднестровского региона. Хотя ранее станция в Кучургане обеспечивала электроэнергией и правый берег Днестра, Кишинев несколько лет назад отказался от соответствующего контракта, поскольку, по мнению молдавских властей, он использовался Россией как инструмент шантажа.