ЕС заключает торговое соглашение с Филиппинами, снижая зависимость от Китая и США
Еврокомиссия во вторник, 22 сентября, заключила торговое соглашение с Филиппинами, усиливая стратегию диверсификации в Индо-Тихоокеанском регионе.
Сделка была подписана более чем через год после того, как США ввели масштабные новые пошлины в отношении многих торговых партнёров, что вызвало ответные меры и усилило напряжённость в мировой торговле, передает euronews.com
С тех пор ЕС добивается новых торговых связей, недавно завершив крупные соглашения с Индией, Австралией и Индонезией.
"Это соглашение ясно показывает, что ЕС укрепляет своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, — заявил во вторник еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. - Европейскими соглашениями о свободной торговле охвачена половина мировых потребителей. Ни у кого больше нет такого преимущества".
Давление на цепочки поставок
Новое соглашение откроет европейскому бизнесу доступ к рынку с населением 113 миллионов человек и отменит более 94% таможенных пошлин. Оно будет распространяться более чем на 97% двусторонней торговли, включая экспорт из ЕС машин и оборудования, лекарств и медицинской техники, а также сельхозпродукции, такой как говядина, свинина, мясо птицы и крепкий алкоголь.
Экспорт Филиппин в основном состоит из полупроводников, интегральных схем и промышленного оборудования.
Сделка также должна упростить инвестиции ЕС в сырьевые ресурсы Филиппин, поскольку Брюссель стремится сократить зависимость от Китая, который фактически монополизировал ключевые виды сырья.
Двусторонняя торговля товарами между ЕС и Филиппинами в 2025 году составила 17,6 млрд евро, а торговля услугами в 2024 году достигла 10,3 млрд евро. Объём прямых иностранных инвестиций ЕС в Филиппины достиг 15,4 млрд евро.
Шефчович также отметил, что у стран более широкого Индо-Тихоокеанского региона есть "взаимный интерес решать текущую глобальную турбулентность" и "ослабить давление на цепочки поставок".
По данным Брюсселя, в 2025 году Китай превратил в инструмент давления критически важные для европейской промышленности товары, такие как чипы и редкоземельные элементы, поставив под угрозу целые отрасли, включая автопром.
Еврокомиссар добавил, что следующими в повестке ЕС идут торговые соглашения с Таиландом и Малайзией, причём договорённость с Бангкоком ожидается до конца года.