ЕС заключает торговое соглашение с Филиппинами, снижая зависимость от Китая и США.

Еврокомиссия во вторник, 22 сентября, заключила торговое соглашение с Филиппинами, усиливая стратегию диверсификации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сделка была подписана более чем через год после того, как США ввели масштабные новые пошлины в отношении многих торговых партнёров, что вызвало ответные меры и усилило напряжённость в мировой торговле, передает euronews.com

С тех пор ЕС добивается новых торговых связей, недавно завершив крупные соглашения с Индией, Австралией и Индонезией.

"Это соглашение ясно показывает, что ЕС укрепляет своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, — заявил во вторник еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. - Европейскими соглашениями о свободной торговле охвачена половина мировых потребителей. Ни у кого больше нет такого преимущества".

Давление на цепочки поставок

Новое соглашение откроет европейскому бизнесу доступ к рынку с населением 113 миллионов человек и отменит более 94% таможенных пошлин. Оно будет распространяться более чем на 97% двусторонней торговли, включая экспорт из ЕС машин и оборудования, лекарств и медицинской техники, а также сельхозпродукции, такой как говядина, свинина, мясо птицы и крепкий алкоголь.

Экспорт Филиппин в основном состоит из полупроводников, интегральных схем и промышленного оборудования.

Сделка также должна упростить инвестиции ЕС в сырьевые ресурсы Филиппин, поскольку Брюссель стремится сократить зависимость от Китая, который фактически монополизировал ключевые виды сырья.

Двусторонняя торговля товарами между ЕС и Филиппинами в 2025 году составила 17,6 млрд евро, а торговля услугами в 2024 году достигла 10,3 млрд евро. Объём прямых иностранных инвестиций ЕС в Филиппины достиг 15,4 млрд евро.

Шефчович также отметил, что у стран более широкого Индо-Тихоокеанского региона есть "взаимный интерес решать текущую глобальную турбулентность" и "ослабить давление на цепочки поставок".

По данным Брюсселя, в 2025 году Китай превратил в инструмент давления критически важные для европейской промышленности товары, такие как чипы и редкоземельные элементы, поставив под угрозу целые отрасли, включая автопром.

Еврокомиссар добавил, что следующими в повестке ЕС идут торговые соглашения с Таиландом и Малайзией, причём договорённость с Бангкоком ожидается до конца года.