ЕС намерен ограничить потребление энергии и воды дата-центрами

Еврокомиссия обнародовала общую для стран блока систему оценки дата-центров, которая сделает их фактические расходы воды и электричества максимально открытыми.

Такой шаг поможет органично встроить цифровую индустрию в общую энергетическую экосистему Европы, передает euronews.com

Под действие новой программы попадут только технологические узлы, чья мощность превышает 500 кВт. Присваиваемый балл будет зависеть от полезных для энергосети факторов, включая повторный обогрев за счет выделяемого оборудования тепла, создание альтернативных источников чистой энергии и управление гибкостью потребления. Как передает Reuters, операторам также придется соотносить объемы расходуемой воды с локальными климатическими рисками и нехваткой водных ресурсов в данной местности.

Система оценки разработана на фоне планов Еврокомиссии утроить совокупную мощность дата-центров в ЕС к 2035 году в рамках стратегии по снижению зависимости от крупных технологических компаний из третьих государств и развитию собственных возможностей в сфере ИИ. Депутаты Европарламента недавно выразили обеспокоенность усилиями Microsoft повлиять на создаваемые европейские нормы.

На фоне энергокризиса часть общества задается вопросом о целесообразности развития столь затратных центров. Брюссель утверждает, что евроблоку нужны дата-центры, чтобы поддерживать облачные сервисы, ИИ и цифровые услуги, признавая, что их стремительное расширение усиливает нагрузку на электросети, водные ресурсы и местные сообщества.

В 2024 году дата-центры в Европе потребили 68 тераватт-часов (ТВт·ч) электроэнергии, и, по оценке ЕС, к 2030 году этот показатель вырастет до 114 ТВт·ч, то есть до 3,2% всего потребления электроэнергии в союзе по сравнению с текущими 2,5%, следует из данных Евросоюза.

Новая метка устойчивости должна сделать объекты сопоставимыми по показателям энергоэффективности и водопотребления, а также по источникам поступаемой к ним электроэнергии. Однако, несмотря на обязательные требования по отчетности для дата-центров мощностью свыше 500 кВт, действующие с 2023 года, Комиссия признала, что соблюдаются они пока не полностью.

«В первый год (…) мы получили отчеты примерно по трети дата-центров. Во второй год ситуация улучшилась, а в третий предварительные результаты ещё лучше. Думаю, мы без труда выходим на отметку в 50%», — сообщил журналистам в понедельник представитель Комиссии на условиях анонимности.

При этом он отметил, что контроль за исполнением норм в значительной степени лежит на государствах ЕС. Настоящее давление начнётся в начале следующего года.

Потолок по энергии и воде — только с 2027 года

Пока Еврокомиссия воздерживается от введения жёстких предельных уровней потребления энергии или воды.

По словам представителя Брюсселя, реальные обязательные требования — минимальные стандарты эффективности — будут представлены в 2027 году. Они зададут нижнюю планку и не позволят строить новые объекты, не отвечающие определённому уровню эффективности.

Однако этот «испытательный срок» открывает важное окно возможностей для отрасли, которая активно лоббирует свои интересы по ключевым параметрам устойчивости.

В представленной в июле 2026 года записке правительству Германии компания Microsoft заявила, что поддерживает использование чистой энергии, энергоэффективности и водосбережения как ключевых индикаторов устойчивости, но при этом добивается пересмотра предлагаемых евровластями диапазонов.

Евроблок вынужден опираться на компании Big Tech при строительстве инфраструктуры, и это придаёт бизнесу значительный вес в регуляторных дискуссиях. Хотя новые правила отражают стремление Брюсселя сделать Европу «ведущим континентом в области ИИ», они также подчёркивают напряженность между стремительным ростом инфраструктуры для ИИ и регулированием американских техкомпаний, которым предстоит обеспечить большую часть инфраструктуры.