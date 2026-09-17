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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 19:51
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Молдова готовится обмениваться ДНК-данными с ЕС: парламент принял поправки

Парламент во втором чтении принял поправки, которые позволят Молдове обмениваться с другими государствами результатами ДНК-анализов при расследовании тяжких и трансграничных преступлений.

Молдова готовится обмениваться ДНК-данными с ЕС: парламент принял поправки.
Молдова готовится обмениваться ДНК-данными с ЕС: парламент принял поправки.

Однако международный обмен данными начнется только после вступления страны в Евросоюз, передает rupor.md

Документ предусматривает использование генетических маркеров, стандартизированных на европейском уровне, и автоматизированный обмен данными. Национальная система ДНК-профилирования должна стать технически совместимой с системами стран ЕС.

Биологические образцы смогут брать у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых по делам о менее тяжких, тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлениях. Этим займутся сотрудники Генерального инспектората полиции, а в пенитенциарных учреждениях — их персонал совместно с полицией.

МВД сможет передавать только результаты исследований, соответствующих международному стандарту ISO 17025. Они не должны содержать сведения о здоровье, наследственных особенностях или другие данные, способные нарушить право человека на частную и семейную жизнь.

Основные положения закона вступят в силу через три месяца после публикации в «Официальном мониторе». Нормы о международном обмене ДНК-данными заработают после присоединения Молдовы к ЕС.

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Источник
rupor.md logorupor
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