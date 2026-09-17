Молдова готовится обмениваться ДНК-данными с ЕС: парламент принял поправки.

Однако международный обмен данными начнется только после вступления страны в Евросоюз, передает rupor.md

Документ предусматривает использование генетических маркеров, стандартизированных на европейском уровне, и автоматизированный обмен данными. Национальная система ДНК-профилирования должна стать технически совместимой с системами стран ЕС.

Биологические образцы смогут брать у подозреваемых, обвиняемых и подсудимых по делам о менее тяжких, тяжких, особо тяжких и чрезвычайно тяжких преступлениях. Этим займутся сотрудники Генерального инспектората полиции, а в пенитенциарных учреждениях — их персонал совместно с полицией.

МВД сможет передавать только результаты исследований, соответствующих международному стандарту ISO 17025. Они не должны содержать сведения о здоровье, наследственных особенностях или другие данные, способные нарушить право человека на частную и семейную жизнь.

Основные положения закона вступят в силу через три месяца после публикации в «Официальном мониторе». Нормы о международном обмене ДНК-данными заработают после присоединения Молдовы к ЕС.